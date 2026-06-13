Centrosinistra, Manfredi: “È il momento di un programma costruito dal basso”

Gaetano Manfredi al Centro di Progetto Civico Italia: Un Appello ai Cittadini

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha partecipato all’Assemblea Nazionale di Progetto Civico Italia, a Roma, sottolineando l’importanza di un campo largo e progressista che riprenda contatto con i territori e le esigenze quotidiane dei cittadini. Manfredi, in qualità di presidente dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), ha offerto una visione chiara su come il centrosinistra deve evolversi per incontrare le necessità reali della popolazione.

La Necessità di Un Rinnovato Impegno Politico

Durante il suo intervento, Manfredi ha enfatizzato come le sfide odierne richiedano un programma politico che parli realmente agli elettori. “Oggi, i tempi sono maturi per una proposta che rispecchi i valori e le aspettative del centrosinistra”, ha dichiarato il sindaco. Ha evidenziato l’importanza di ascoltare le istanze che emergono dai cittadini, ponendo l’accento su temi quali la cura, la prossimità e le problematiche quotidiane. Secondo Manfredi, un buon politico è colui che si impegna ad ascoltare le persone camminando per le strade, raccogliendo le preoccupazioni e le esperienze della comunità.

Il sindaco di Napoli ha evidenziato come, spesso, le questioni più urgenti che affliggono i cittadini siano quelle vissute quotidianamente a livello locale. La distanza tra i palazzi della politica e le strade è un gap che deve essere colmato per rispondere efficacemente ai reali bisogni sociali.

Un Programma per Contrastare le Disuguaglianze

Secondo Manfredi, l’alleanza all’interno del centrosinistra deve abbracciare un obiettivo che va oltre l’elezione, puntando a un cambiamento sociale significativo. Durante l’assemblea, il sindaco ha messo in luce come la collaborazione con figure chiave, come Alessandro Onorato, sia fondamentale per facilitare il dialogo tra politica e vita reale. Questo approccio è in grado di ridurre il distacco tra i cittadini e i decisori politici.

Il programma che il centrosinistra deve sviluppare, come sottolineato da Manfredi, si deve basare su tre pilastri fondamentali: primo, offrire aiuti concreti a famiglie e imprese; secondo, implementare politiche di prossimità, affinché nessuno venga lasciato indietro; terzo, combattere attivamente le disuguaglianze sociali ed economiche che caratterizzano il nostro Paese. “Ci sono molte sofferenze che oggi richiedono attenzione e risposte rapide e efficaci”, ha concluso il sindaco, tracciando una rotta per un centrosinistra più credibile, attento ai bisogni delle fasce più vulnerabili della società.

Il Diritto di Essere Ascoltati

Il messaggio di Manfredi si fa portavoce di una necessità sentita da molti cittadini: quella di essere ascoltati. La sua presenza all’Assemblea di Progetto Civico Italia sottolinea una strategia rinnovata, in cui ogni membro della coalizione è chiamato a contribuire attivamente alla costruzione di una nuova agenda politica. “Noi amministratori locali siamo la prima linea di contatto con la cittadinanza”, ha affermato, e ha aggiunto che è essenziale trasmettere queste istanze anche nei luoghi di decisione più elevati.

In questo contesto, il sindaco ha invitato i membri del centrosinistra a lavorare insieme non solo per vincere le elezioni, ma per costruire una società più equa. La sfida è grande, ma Manfredi crede fermamente che, se si ascoltano gli interventi e le proposte che emergono dai territori, si possa effettivamente delineare un futuro migliore per tutti.

Le parole di Manfredi risuonano come un forte richiamo a un’azione politica strategica e inclusiva, in grado di ricollegare il centrosinistra con la sua base elettorale e, di conseguenza, di riaffermare la sua rilevanza nel panorama politico italiano.

Fonti ufficiali: ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), Progetto Civico Italia, comunicati stampa del Comune di Napoli.

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