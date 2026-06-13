13 Giugno 2026

Carnevali: l’uomo che ricostruisce la Juventus tra relazioni con Marotta e De Zerbi.

redazione 13 Giugno 2026
bologna-fc-1909-v-us-sassuolo-calcio-serie-a.jpg

Carnevali e la Juventus: il nuovo capitolo

La Juventus, una delle squadre più blasonate del calcio italiano, si trova a un crocevia decisivo. L’amministratore delegato, Giovanni Carnevali, ha il compito di ristabilire l’equilibrio all’interno del club dopo una serie di sfide. Le sue relazioni con figure chiave come Beppe Marotta e Roberto De Zerbi sono diventate centrali nel processo di rinascita della società.

L’eredita di Marotta

Beppe Marotta è stato un architetto fondamentale del successo della Juventus. Sotto la sua guida, il club ha conquistato numerosi trofei nazionali e internazionali. Il nuovo approccio di Carnevali prevede di attingere all’esperienza di Marotta. Anche se ora Marotta è al servizio dell’Inter, il suo impatto rimane vivo. Carnevali sta cercando di implementare strategie di successo, come la valorizzazione dei giovani talenti e l’importanza del lavoro di squadra.

Carnevali, che ha già dimostrato il suo valore come CEO del Sassuolo, ha un’esperienza notevole nel far emergere giovani stelle, un aspetto cruciale per il futuro bianconero. L’idea di ricostruire il club implica anche rivedere la politica di acquisti, puntando su calciatori dal potenziale inespresso piuttosto che su nomi affermati con ingaggi elevati.

Il legame con De Zerbi

La figura di Roberto De Zerbi, attuale allenatore del Brighton, è altrettanto significativa. Con il suo stile di gioco innovativo, De Zerbi ha attirato l’attenzione di diverse squadre di alto livello. Carnevali ha sempre sostenuto un’idea di calcio proattivo, che potrebbe allinearsi bene con le filosofie di De Zerbi. Anche se De Zerbi non è attualmente sulla panchina della Juventus, il suo approccio potrebbe influenzare le scelte future del club.

Se Carnevali dovesse decidere di collaborare con De Zerbi, si tratterebbe di un cambiamento significativo nella cultura calcistica della Juventus. La squadra potrebbe passare a un gioco più offensivo, valorizzando il talento giovanile e abbracciando una mentalità competitiva più audace. L’idea di riportare De Zerbi a Torino non è così distante, dato il rispetto reciproco tra i due e l’ammirazione per il suo modo di intendere il calcio.

Le sfide nel futuro

Carnevali si trova ora di fronte a sfide sostanziali. La Juventus ha bisogno di una rinascita non solo sul campo, ma anche a livello finanziario e di immagine. Il club ha affrontato difficoltà economiche negli ultimi anni, fattore che ha influenzato la capacità di attrarre grandi nomi. Carnevali, consapevole di questa realtà, pone l’accento su una gestione oculata delle risorse e su un equilibrio tra investimenti e risultati.

La ricostruzione della Juventus richiede tempo e pazienza. Il processo include la creazione di una squadra competitiva sia nel breve che nel lungo termine. La valorizzazione degli accademici e il lavoro con i giovani talenti saranno elementi chiave per garantire un futuro solido. Da questo punto di vista, Carnevali sembra avere una visione chiara: costruire una squadra che non solo vinca, ma che sia anche rispettata e temuta.

Il sostegno della tifoseria

I tifosi della Juventus giocano un ruolo cruciale in questo processo di rinascita. La loro passione e il loro supporto possono fungere da motore propulsore per la squadra. Carnevali ha evidenziato l’importanza di coinvolgere la tifoseria, sia tramite iniziative di marketing che attraverso una comunicazione aperta e trasparente.

Riunioni con i gruppi di supporters e eventi che promuovono l’interazione sono strumenti che Carnevali intende utilizzare per rafforzare il legame tra la società e i suoi tifosi. Solo con il supporto della comunità bianconera, la Juventus potrà tornare a essere un’élite del calcio europeo.

In un contesto calcistico in rapida evoluzione, Carnevali ha l’opportunità di scrivere una nuova storia per il club torinese. I suoi legami con figure chiave del mondo del calcio, uniti alla sua visione strategica e pragmatica, sono il fondamento di un futuro promettente. Le carte sono sul tavolo, e solo il tempo dirà se questa ricostruzione porterà la Juventus a raggiungere nuove vette.

Fonti ufficiali

  • Juventus FC – Sito ufficiale
  • Associazione Italiana Calciatori (AIC)
  • Lega Serie A – Comunicati ufficiali

Non perderti tutte le news su Napoli+

Altro

Vincenzo-Italiano-glance.jpg

Italiano potrebbe portare con sé tre giocatori indesiderati della Juventus al Besiktas.

redazione 13 Giugno 2026
Immagine-2026-06-12-170526.jpg

Abate nominato nuovo allenatore del Torino fino al 2028. Grandi aspettative per il futuro.

redazione 13 Giugno 2026
Donyell-Malen-Roma.jpg

Koeman difende Malen della Roma prima del Mondiale, nonostante il suo straordinario rendimento in Serie A.

redazione 12 Giugno 2026
argentina-v-venezuela-internatio.jpg

Dove acquistare i biglietti per Argentina-Algeria del 17 giugno alla Coppa del Mondo.

redazione 12 Giugno 2026
ac-milan-v-hellas-verona-fc-seri-5.jpg

La Roma punta a ingaggiare Pulisic dal Milan dopo la qualificazione alla Champions 2026-27.

redazione 12 Giugno 2026
Luca-Koleosho-Italy-U21.jpg

Fiorentina punta a rinforzi italiani da Burnley e Leicester per la stagione 2026-27.

redazione 12 Giugno 2026
Alessandro-Bastoni-celebrate.jpg

Bastoni: l’agente conferma la decisione sul trasferimento nonostante i rumors sul Barcellona.

redazione 12 Giugno 2026
Kenan-Yildiz-upset.jpg

Yildiz svela la posizione sul trasferimento: Arsenal interessato a stella da 100 milioni della Juventus.

redazione 12 Giugno 2026
leeds-united-v-nottingham-forest-premier-league.jpeg

Nottingham Forest restituisce Lucca al Napoli dopo sei mesi di prestito.

redazione 12 Giugno 2026
sc-freiburg-v-aston-villa-fc-uefa-europa-league-final-2026-1.jpg

Juventus in trattative mentre l’Aston Villa apre alla vendita di Martínez nel 2026.

redazione 12 Giugno 2026
parma-calcio-1913-v-udinese-calc.jpg

Inter: intesa con Solet, si avvicina l’accordo per l’importo richiesto dall’Udinese.

redazione 12 Giugno 2026
atletico-de-madrid-v-fc-barcelona-uefa-champions-league-2025-26-quarter-final-second-leg-1.jpg

Juventus e AS Roma seguono Ruggeri, difensore dell’Atletico Madrid. Interesse confermato dagli agenti.

redazione 12 Giugno 2026

Ultimissime

bologna-fc-1909-v-us-sassuolo-calcio-serie-a.jpg

Carnevali: l’uomo che ricostruisce la Juventus tra relazioni con Marotta e De Zerbi.

redazione 13 Giugno 2026
80368.jpg

Partita di calcio Irlanda-Israele si giocherà in una sede neutra.

redazione 13 Giugno 2026
Screenshot 2026-06-13 073318

Il Mattino: “Lobotka riflette sul futuro, Allegri lo aspetta: Napoli davanti a un bivio”

redazione 13 Giugno 2026
Max-Allegri-frown.jpg

Gazzetta dello Sport: “Lobotka resta il faro del Napoli: Allegri lo considera imprescindibile”

redazione 13 Giugno 2026
Screenshot 2026-06-13 062458

Repubblica: “Napoli, mercato in attesa: Allegri deciderà il futuro degli otto big in bilico”

redazione 13 Giugno 2026
@media(max-width:640px){ #gfp-sticky-footer .gfp-sf-google-text{display:none;} #gfp-sticky-footer .gfp-fmt-input{width:130px!important;} #gfp-sticky-footer .gfp-sf-ia-desktop{display:none!important;} #gfp-sticky-footer .gfp-sf-ia-mobile{display:inline!important;} }