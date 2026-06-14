Comolli lascia la Juventus, Carnevali nuovo direttore generale: cambio importante per il club.

Giovanni Carnevali Nuovo CEO della Juventus

SASSUOLO, ITALIA – Maggio 3, 2026: Giovanni Carnevali, ex CEO del US Sassuolo, è stato nominato nuovo Chief Executive Officer e General Manager della Juventus, prendendo il posto di Damien Comolli, il quale ha lasciato il club su base consensuale. Questa mossa segna un cambiamento significativo nella gestione della storica squadra torinese, ora in cerca di una nuova direzione per il futuro.

Cambiamenti in Casa Juventus

La Juventus ha annunciato ufficialmente la separazione da Damien Comolli, che era stato ingaggiato un anno fa come General Manager, e successivamente promosso a CEO nel novembre 2025. La decisione è stata presa in un incontro straordinario del consiglio di amministrazione, confermato dalla stessa società con un comunicato ufficiale. Le tensions con l’allenatore Luciano Spalletti, nonostante un contratto rinnovato fino al 2028, hanno contribuito a rendere insostenibile la posizione di Comolli. Le divergenze riguardanti le scelte di trasferimento hanno portato a questa brusca conclusione.

La Juventus ha chiuso la stagione 2025-26 al sesto posto in Serie A, qualificandosi per l’Europa League. Questo cambiamento nella dirigenza sembra essere parte di un piano strategico più ampio, orientato a ripristinare il club come una delle forze dominanti nel calcio italiano e internazionale.

L’Arrivo di Giovanni Carnevali

Carnevali è una figura rispettata nel panorama calcistico, avendo ricoperto ruoli significativi nella crescita del Sassuolo. Sotto la sua direzione dal 2014, il club ha raggiunto una reputazione per la sostenibilità, l’innovazione e lo sviluppo dei talenti. In qualità di membro del consiglio della Lega Serie A, ha partecipato a discussioni chiave per l’avanzamento del calcio professionistico italiano.

La Juventus, nel comunicato di annuncio, ha sottolineato il valore di Carnevali come professionista del calcio per vocazione e passione, definendolo un leader esperto. Gli viene affidata la gestione strategica del club con l’obiettivo di rinforzare il progetto sportivo e industriale della Juventus.

“Sono orgoglioso e onorato di unirmi a un club con una storia così ricca e una forte identità,” ha dichiarato Carnevali. “Voglio ringraziare il club e il suo azionista di maggioranza, John Elkann, per la fiducia che hanno riposto in me.”

Visione e Obiettivi Futuri

Carnevali ha espresso la volontà di affrontare questa nuova sfida con grande responsabilità, puntando a costruire un percorso di crescita sostenibile. “Attraverso un impegno quotidiano, è possibile costruire un futuro di successi,” ha aggiunto. La sua visione è chiara: collaborare con tutte le aree dell’organizzazione per mantenere la Juventus come una forza trainante nel calcio europeo, rispettando nel contempo l’eredità del club e le ambizioni dei suoi tifosi.

La nomina di Carnevali è accolta con entusiasmo da parte dei sostenitori e dei dirigenti, che vedono in lui una persona capace di riportare il club sui sentieri del successo. “Benvenuto Giovanni da parte di tutta la famiglia Juventus, insieme ai nostri migliori auguri per il tuo nuovo ruolo,” si legge nel messaggio di benvenuto ufficiale del club.

In un contesto di pressioni e aspettative, la Juventus spera che questa ristrutturazione porterà risultati tangibili in campo. Con un bilancio sempre più equilibrato e una gestione attenta delle risorse, gli investimenti futuri potrebbero rivelarsi decisivi per riaccendere la passione e l’orgoglio della tifoseria juventina.

Riflessioni Finali

Con Carnevali alla guida, la Juventus si prepara a un’importante fase di transizione. La sfida sarà quella di unire le forze, rimodellare la squadra e navigare nelle acque tumultuose del calcio moderno, richiedendo innovazione e strategie audaci. Sarà interessante osservare come queste decisioni influenzeranno il futuro del club torinese e la sua posizione nel panorama calcistico nazionale e internazionale.

Fonti: Comunicato ufficiale della Juventus, Lega Serie A.

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