13 Giugno 2026

Juventus: possibile addio a altri due direttori dopo l’uscita di Comolli.

redazione 13 Giugno 2026
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La Rivoluzione di Juventus: Cambiamenti ai Vertici Direttivi

SASSUOLO, ITALIA – 6 GENNAIO: (Da sinistra) Francois Modesto, Direttore Tecnico della Juventus, Marco Ottolini, Direttore Sportivo della Juventus, e Damien Comolli, Direttore Generale della Juventus, parlano prima della partita di Serie A tra US Sassuolo Calcio e Juventus FC presso il Mapei Stadium Città del Tricolore il 6 gennaio 2026 a Sassuolo, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Nelle ultime ore, il mondo del calcio si è acceso su un’importante novità in casa Juventus. Damien Comolli ha ufficialmente lasciato il suo incarico di CEO del club, aprendo la porta a significativi cambiamenti. Infatti, non solo l’uscita di Comolli inquieta i tifosi, ma anche le voci di un possibile addio ai dirigenti Francois Modesto e Marco Ottolini gettano un’ombra sul futuro della società bianconera.

Il club ha confermato venerdì che Comolli ha lasciato la sua posizione dopo un anno di gestione, con una separazione avvenuta per consenso reciproco. Nonostante ciò, la Juventus è pronta a riconoscere al francese un’indennità di €850,000 per la sua uscita. È evidente che la dirigenza mira a ripristinare equilibrio e stabilità, facendosi strada attraverso una fase turbolenta.

Il Ruolo di Giovanni Carnevali: Nuovo CEO della Juventus

In un rapido susseguirsi di eventi, è stato annunciato che Giovanni Carnevali, ex dirigente del Sassuolo, è stato scelto come successore di Comolli. Carnevali ha dimostrato le sue capacità di gestione durante il suo mandato al Sassuolo, e ora la Juventus punta su di lui per una transizione agevole verso una nuova era. L’arrivo di un nuovo CEO potrebbe innescare ulteriori snodi strategici e operativi all’interno del club.

Mentre l’attenzione è focalizzata su Carnevali, le speculazioni su Francois Modesto non si sono fatte attendere. Appuntato da Comolli, il suo ruolo non è sempre stato chiaro, sollevando interrogativi tra i tifosi e gli esperti di mercato. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Modesto potrebbe rivelare la sua intenzione di lasciare in tempi brevi, rendendo la situazione ancora più incerta per il futuro del club.

Un ulteriore cambiamento che si profila all’orizzonte riguarda Marco Ottolini. Appena 46enne, il neo-direttore sportivo è entrato a far parte della Juventus a metà della stagione 2025-26. Nonostante una partenza promettente, anche la sua posizione è al vaglio del management, come confermato da diverse fonti. Ottolini sembra avere più possibilità di rimanere nel club rispetto a Modesto, ben consapevole della necessità di stabilità per il team.

La Situazione Attuale e le Prospettive Future

La Juventus, una delle più grandi squadre di calcio italiane, si trova in un momento cruciale della sua storia. Gli addii di figure chiave come Comolli e potenzialmente Modesto potrebbero segnare l’inizio di un profondo rinnovamento. La domanda su quale direzione prenderà la dirigenza e come si evolverà la visione sportiva resta aperta, ma l’impatto di queste decisioni sul mercato e sulle prestazioni della squadra sarà determinante.

Le voci di probabili nuovi arrivi per colmare i posti vacanti hanno già creato dibattiti accesi tra i tifosi e gli esperti nel settore. La situazione di Modesto e Ottolini è ancora in divenire, con la dirigenza juventina che si trova in una fase di valutazione e decisione. Le prossime settimane saranno fondamentali per capire come il club intenda affrontare le sfide e le opportunità che lo attendono.

Sebbene il futuro resti incerto, il cambiamento può essere visto come un’opportunità per rafforzare e rivedere le strategie del club. I supporters della Juventus, seguiti da una base internazionale, sono ansiosi di vedere quali misure lo staff assumerà per riportare il club sui binari giusti. Lo scenario calcistico italiano è in continua evoluzione, e le mosse della Juventus saranno sotto stretto osservatorio, sia dai fan che dai competitor sul campo.

Fonti: Calciomercato, Tuttosport, Gazzetta dello Sport.

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