Italiano potrebbe portare con sé tre giocatori indesiderati della Juventus al Besiktas.

Vincenzo Italiano: Nuovo Head Coach del Besiktas

BOLOGNA, ITALIA – 14 DICEMBRE: Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, osserva prima della partita di Serie A tra Bologna FC 1909 e Juventus FC allo Stadio Renato Dall’Ara il 14 dicembre 2025 a Bologna, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Recentemente Vincenzo Italiano è stato nominato allenatore del Besiktas, club di punta della Super Lig turca. La notizia ha suscitato un gran fermento nel mondo del calcio, poiché si prevede che Italiano possa mirare a diversi calciatori che attualmente non rientrano nei piani della Juventus. Secondo le informazioni circolanti in Italia, l’allenatore potrebbe portare con sé tre giocatori della storica squadra torinese.

Le Aspirazioni di Italiano nel Mercato dei Trasferimenti

Il nuovo contratto di Italiano con il Besiktas, della durata di due anni, lo colloca tra i tecnici italiani più pagati al mondo, con uno stipendio di 6 milioni di euro all’anno. Solo Simone Inzaghi e Carlo Ancelotti guadagnano di più. Questo pacchetto retributivo mostra quanto il club turco creda nelle capacità dell’allenatore ex Bologna.

Il Besiktas, per sostenere la sua nuova guida, sembra pronto a investire sul mercato. Secondo La Gazzetta dello Sport, Italiano ha diverse opzioni a disposizione, con particolare interesse per tre calciatori della Juventus. Tra questi spicca Arthur Melo, un centrocampista che non scende in campo con i bianconeri dal termine della stagione 2021-22. Con un altro anno di contratto a Torino, la Juve dovrebbe raccogliere almeno 6.5 milioni di euro in caso di trasferimento per evitare perdite patrimoniali.

Arthur guadagna attualmente 5 milioni di euro all’anno, ma il Besiktas non dovrebbe avere problemi a coprire questo stipendio. Italiano conosce bene il brasiliano dai tempi trascorsi insieme alla Fiorentina, dove lo ha portato in prestito per la stagione 2023-24, contribuendo a rilanciarlo dopo un’esperienza infelice a Liverpool.

In Cerca di Nuovi Talenti: Douglas Luiz e Michele Di Gregorio

Un altro nome sulla lista di Italiano è Douglas Luiz, anch’egli centrocampista brasiliano. Acquistato dalla Juventus per 50 milioni di euro dopo un’ottima carriera in Premier League con l’Aston Villa, Luiz ha avuto un impatto deludente nella sua prima stagione in Italia, con due prestiti poco fruttuosi a Nottingham Forest e di nuovo all’Aston Villa nella stagione 2025-26.

La Gazzetta dello Sport ha riferito che Luciano Spalletti potrebbe considerare di dare un’ulteriore opportunità a Douglas Luiz durante il pre-campionato, mentre il Besiktas ha mostrato interesse per la sua disponibilità, cercando di capire se esiste la possibilità di un trasferimento.

Infine, un altro calciatore che potrebbe trovare una nuova sistemazione al Besiktas è Michele Di Gregorio, portiere attualmente in uscita dalla Juventus. Se arriverà un’offerta adeguata, la Juventus sarà incline a cederlo. La valutazione dei portieri è sempre al centro dell’attenzione, e Di Gregorio potrebbe rappresentare un innesto interessante per il club turco.

Le manovre di Italiano al Besiktas promettono di rivoluzionare la rosa e di riportare il club ai vertici della Super Lig, per competere in un contesto sempre più agguerrito. L’allenatore italiano, dunque, si prepara a un mercato ricco di opportunità, e il suo profilo da allenatore potrebbe rivelarsi decisivo nel riportare la squadra ai successi, sia sul campo che sul mercato.

Fonti: La Gazzetta dello Sport, Getty Images.

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