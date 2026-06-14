14 Giugno 2026

Milan raggiunge accordo con Glasner; Amorim candidato scelto da Ibrahimovic.

redazione 14 Giugno 2026
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Oliver Glasner e il Futuro del Milan: Cosa Aspettarsi

LEIPZIG, GERMANIA – 27 MAGGIO: Oliver Glasner, allenatore del Crystal Palace, saluta i tifosi indossando la medaglia vincente dopo la finale della UEFA Conference League del 2026 tra Crystal Palace FC e Rayo Vallecano de Madrid, disputata all’Football Arena Leipzig. Questo evento ha segnato un traguardo significativo per Glasner, il quale ora si trova al centro di voci di mercato riguardanti il suo futuro, in particolare con il Milan.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Glasner ha raggiunto un accordo preliminare con il Milan, ma la ricerca per un nuovo allenatore da parte dei rossoneri continua. Tra i potenziali candidati c’è anche l’ex allenatore del Manchester United, Ruben Amorim, sostenuto da Zlatan Ibrahimovic. Il Milan è alla ricerca di un sostituto per Massimiliano Allegri, e sebbene Glasner resti la loro opzione principale, ci sono stati anche colloqui con altri allenatori.

La Gazzetta evidenzia che Glasner ha già accettato di firmare un contratto di due anni con un salario compreso tra i 3 e i 4 milioni di euro, con un’opzione per prolungare l’impegno. Recentemente ha rifiutato un’offerta da Feyenoord, chiarendo che il Milan è la sua priorità. Nonostante questo, la dirigenza rossonera non ha ancora preso una decisione finale. La situazione si mantiene fluida con diverse opzioni sul tavolo.

Le Opzioni per il Milan: Tra Colloqui e Strategia

Oltre a Glasner, il Milan ha già avuto incontri con Matthias Jaissle, attuale allenatore dell’Al Ahli, a fronte di una clausola di uscita di 6 milioni di euro. Anche il tecnico Ruben Amorim è stato discusso, con un forte sostegno da parte di Zlatan Ibrahimovic, che ha un grande interesse per il buon esito di questa scelta. Non da meno è il tecnico della nazionale americana, Mauricio Pochettino, il quale ha avuto un incontro con i dirigenti rossoneri nelle ultime settimane.

Notizie recenti riferiscono anche che Gerry Cardinale, proprietario del Milan, intende essere maggiormente coinvolto nel processo decisionale rispetto al passato. Cardinale si prefigge di scegliere personalmente il nuovo allenatore dopo ulteriori colloqui nei prossimi giorni. L’idea è quella di mettere in atto una strategia più solida e pregnante per la gestione della squadra.

Ma Cardinale ha stabilito una gerarchia di priorità: la nomina di un nuovo direttore tecnico prima della scelta dell’allenatore. Ralf Rangnick, attuale allenatore della nazionale austriaca, rappresenta la prima opzione per questo ruolo. Si vocifera che Rangnick stia procrastinando le trattative per un’estensione di contratto con la federazione austriaca, in modo da poter considerare un eventuale trasferimento a Milano.

L’Importanza della Scelta dell’Allenatore per il Milan

La decisione su chi sarà il prossimo allenatore del Milan è cruciale per il futuro della squadra. La gestione attuale, insieme alle nuove strategie di Cardinale, si pone l’obiettivo di riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo. La scelta dell’allenatore giusto potrebbe fare la differenza nel breve e lungo periodo, influenzando non solo i risultati sul campo, ma anche il morale dei giocatori e l’immagine del club.

Con allenatori come Glasner e Rangnick che potrebbero apportare cambiamenti significativi, è evidente che il Milan sta prendendo sul serio le proprie ambizioni. L’atmosfera è carica di attesa e le prossime settimane saranno decisive. La tensione cresce mentre i tifosi sperano di vedere le stelle brillare ancora più intensamente in campo, così come il club si prepara a uno dei periodi più determinanti della sua recente storia.

Fonti ufficiali come Gazzetta dello Sport continuano a monitorare la situazione, fornendo aggiornamenti in tempo reale sulle dinamiche interne del club rossonero. Con la stagione che si avvicina, il Milan è in una fase di transizione strategica che potrebbe cambiare il suo destino negli anni a venire.

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