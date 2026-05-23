Repubblica Napoli: “Stadio Maradona, corsa contro il tempo per Euro 2032: servono 200 milioni”

Il futuro dello stadio Diego Armando Maradona entra in una fase decisiva. Come racconta Repubblica Napoli, entro la fine di luglio dovrà essere presentato un progetto dettagliato di ristrutturazione accompagnato da una copertura economica concreta per permettere all’impianto di restare tra i candidati a ospitare gli Europei del 2032. Il tema è stato affrontato a Cagliari dal ministro dello Sport Andrea Abodi durante un confronto con il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Secondo quanto riportato da Repubblica Napoli, il costo complessivo dell’intervento sul Maradona sarebbe stimato intorno ai 200 milioni di euro. Una cifra che dovrà essere sostenuta principalmente da Comune e Regione Campania, considerando che Aurelio De Laurentiis ha già chiarito di non avere intenzione di investire direttamente sull’ex stadio San Paolo. Il presidente del Napoli continua infatti a spingere sull’ipotesi di un nuovo impianto di proprietà, tema che resta centrale nei piani futuri del club.

Repubblica Napoli sottolinea come il confronto tra Abodi e Manfredi sia stato definito positivo e collaborativo. Il sindaco avrebbe garantito piena sintonia con il presidente della Regione Roberto Fico e assicurato che Napoli non rischia di restare indietro nella corsa agli Europei del 2032. Tuttavia, al momento manca ancora un vero piano operativo dettagliato, elemento considerato fondamentale dal Governo e dagli organismi UEFA per confermare la candidatura della città.

Il quotidiano evidenzia inoltre che il tema economico rappresenta un nodo delicato anche alla luce dei recenti investimenti regionali sull’Arechi di Salerno. La precedente amministrazione guidata da Vincenzo De Luca aveva infatti stanziato circa 140 milioni di euro per la completa ristrutturazione dello stadio salernitano, anch’esso candidato a ospitare partite dell’Europeo.

A margine degli eventi di Cagliari dedicati alla Coppa America di vela, Repubblica Napoli racconta anche la firma del protocollo tra Sport e Salute e Federazione Italiana Vela, accordo strategico legato proprio al percorso verso l’America’s Cup Napoli 2027. Alla cerimonia hanno partecipato il ministro Abodi, il presidente federale Francesco Ettorre e numerosi protagonisti dello sport italiano, tra cui Caterina Banti, Alessandra Sensini e rappresentanti di Luna Rossa.