Repubblica: “Napoli, si lavora al dopo Conte. Piace sempre di più Italiano”

Aurelio De Laurentiis è pronto a riprendersi completamente la scena dopo i due anni vissuti accanto ad Antonio Conte. Come racconta Repubblica Napoli, il presidente azzurro sta lavorando in prima persona alla costruzione del nuovo ciclo tecnico del Napoli, con l’obiettivo di restare competitivo anche nella stagione del centenario. La linea guida è chiara: ringiovanire la rosa, abbassare il monte ingaggi e continuare a mantenere il club ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Secondo quanto riportato da Repubblica Napoli, De Laurentiis non ha alcuna intenzione di cedere il Napoli nonostante i continui interessamenti provenienti dall’estero. Negli ultimi giorni sono circolate nuove indiscrezioni su un possibile interesse di investitori statunitensi vicini a Matt Rizzetta, ma il presidente azzurro avrebbe ribadito ancora una volta la volontà di proseguire il proprio progetto. «Non bastano nemmeno 2 miliardi», avrebbe fatto capire De Laurentiis, deciso a restare il punto centrale della crescita del club anche in vista del centenario.

In questo momento, però, la priorità assoluta resta la scelta del nuovo allenatore. Repubblica Napoli spiega che il Napoli aveva inizialmente individuato in Maurizio Sarri il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Conte, ma i dubbi del tecnico toscano avrebbero ormai indirizzato definitivamente la situazione verso la rottura. Il “Comandante”, infatti, sarebbe orientato ad accettare la proposta dell’Atalanta, dove ritroverebbe Cristiano Giuntoli e Giuseppe Pompilio, dirigenti con cui aveva condiviso gli anni della “Grande Bellezza” azzurra.

A questo punto il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe già intensificato il lavoro sulle alternative. Secondo Repubblica Napoli, il nome preferito da De Laurentiis resta Massimiliano Allegri, tecnico già scelto la scorsa estate prima della permanenza di Conte dopo lo scudetto. Allegri dovrà però prima chiarire il proprio futuro con il Milan dopo la qualificazione Champions ormai vicina. Jerry Cardinale, proprietario rossonero, non vorrebbe infatti rinunciare all’allenatore livornese.

Sul tavolo del Napoli resta viva anche la candidatura di Vincenzo Italiano. Repubblica Napoli racconta che De Laurentiis continua a stimare profondamente il tecnico del Bologna, già apprezzato negli anni dello Spezia e della Fiorentina. Italiano avrebbe aperto alla possibilità di lasciare Bologna davanti a una proposta importante come quella azzurra, ma la decisione finale spetterà ancora una volta al presidente del Napoli, definito dal quotidiano «il centro di gravità permanente» del club.