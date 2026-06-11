Repubblica: “Napoli, cinque azzurri al Mondiale: De Bruyne e Lukaku sotto osservazione speciale”

Il Mondiale rappresenta una vetrina straordinaria anche per il Napoli. Come evidenzia Repubblica, il club azzurro si presenta alla rassegna iridata con una pattuglia ridotta rispetto ad altre big della Serie A, ma composta da giocatori di assoluto livello internazionale che potrebbero lasciare il segno durante la competizione.

Secondo quanto riportato da Repubblica, saranno cinque i calciatori del Napoli impegnati nel torneo: Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku con il Belgio, Scott McTominay con la Scozia, Mathias Olivera con l’Uruguay e Noa Lang con l’Olanda. Un gruppo meno numeroso rispetto a quello di Milan, Atalanta, Inter e Juventus, ma comunque capace di attirare grande attenzione.

Come sottolinea Repubblica, Aurelio De Laurentiis seguirà da vicino le prime fasi della manifestazione dagli Stati Uniti, mentre anche Massimiliano Allegri osserverà con particolare interesse le prestazioni dei giocatori che presto entreranno a far parte del suo nuovo progetto tecnico.

I riflettori sono puntati soprattutto su Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku. I due leader del Belgio rappresentano infatti i calciatori più prestigiosi e meglio retribuiti della rosa azzurra. Entrambi arrivano da stagioni complicate, condizionate da problemi fisici significativi, e il Mondiale sarà un banco di prova importante per valutarne condizioni e prospettive future.

Secondo l’analisi di Repubblica, la competizione americana potrebbe trasformarsi anche in una grande vetrina di mercato. De Bruyne e Lukaku sono legati al Napoli fino al 2027, ma le loro posizioni restano tra le più monitorate dalla dirigenza. Prestazioni di alto livello potrebbero aumentare ulteriormente l’interesse di club internazionali nei loro confronti.

Discorso differente per Scott McTominay. Come evidenzia Repubblica, il centrocampista scozzese continua a essere accostato a diversi top club europei, tra cui il Real Madrid. Un Mondiale da protagonista potrebbe accrescere ulteriormente il suo valore e alimentare nuove indiscrezioni di mercato, anche se il Napoli resta fiducioso sulla volontà del giocatore di proseguire la propria esperienza in azzurro.

La manifestazione potrebbe rivelarsi importante anche per Noa Lang. Dopo una stagione complicata e il ritorno al Napoli successivo all’esperienza con il Galatasaray, l’esterno offensivo avrà l’opportunità di ritrovare fiducia e continuità con la maglia dell’Olanda. Un rendimento positivo potrebbe rappresentare un segnale importante in vista del ritiro estivo.

Anche Mathias Olivera sarà chiamato a sfruttare la ribalta mondiale. Come ricorda Repubblica, il difensore uruguaiano non viene considerato totalmente incedibile e una buona competizione potrebbe contribuire ad aumentarne ulteriormente la valutazione sul mercato internazionale.

In ogni caso, il Napoli guarda alla competizione con serenità. Repubblica sottolinea infatti come la presenza di un numero inferiore di giocatori rispetto ad altre squadre italiane possa trasformarsi in un vantaggio per Allegri. Terminati gli impegni internazionali e le successive vacanze, il tecnico dovrebbe infatti ritrovare gran parte dell’organico già a disposizione per il ritiro di Dimaro previsto il 17 luglio.

Per il Napoli, dunque, il Mondiale rappresenta contemporaneamente una vetrina, un’occasione di crescita e un’opportunità di valutazione. Tra mercato, prestigio internazionale e preparazione della nuova stagione, ogni prestazione dei cinque azzurri sarà osservata con grande attenzione.