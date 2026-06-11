11 Giugno 2026

Inseguimento a Napoli: tre arresti tra le strade periferiche della città.

Anna Gaia Cavallo 11 Giugno 2026
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Inseguimento mozzafiato a Napoli: tre arresti

Nella serata del 10 giugno 2026, Napoli è stata teatro di un inseguimento incredibile che ha coinvolto tre individui, un’auto di lusso e la polizia. L’episodio ha avuto inizio in via Campegna, una strada notoriamente stretta e difficile da percorrere, che ha reso la situazione ancora più complessa.

Gli eventi hanno avuto origine quando alcuni cittadini hanno notato tre sospetti aggirarsi vicino alle auto in sosta e hanno immediatamente allertato il numero di emergenza 112. In pochi minuti, le pattuglie del nucleo radiomobile sono arrivate sul posto, individuando un SUV Mercedes GLA con targa contraffatta. Gli agenti hanno ordinato di fermarsi, ma i conducenti hanno reagito accelerando e iniziando una rocambolesca fuga.

Durante la corsa selvaggia, l’auto ad alta velocità ha zigzagato attraverso le strade della periferia occidentale, continuando a eludere il controllo delle forze dell’ordine. Questo comportamento temerario ha causato non pochi spaventi tra i cittadini presenti, mentre i militari cercavano di mantenere la distanza di sicurezza per la loro incolumità.

Un inseguimento che ha mobilitato la città

I fuggitivi hanno iniziato a percorrere via Cattolica, affrontando curve e semafori rossi senza alcun riguardo. Dopo aver sfrecciato a folle velocità verso la Galleria Laziale, la situazione ha raggiunto livelli drammatici quando hanno tentato di superare le pattuglie in piazza Piedigrotta. Qui, le due gazzelle sono state speronate senza pietà, causando ferite a due carabinieri presenti.

Nonostante i tentativi disperati di stoppare il veicolo, la corsa è proseguita fino a piazza Sannazzaro e poi verso corso Vittorio Emanuele. La scena era surreale, con sirene delle pattuglie e auto in fuga che creavano un caos inusuale per una sera a Napoli. La determinazione dei carabinieri ha fatto la differenza, mantenendo la pressione sull’auto in fuga.

Dopo aver percorso quasi sette chilometri a velocità sostenuta e danneggiando diverse auto lungo il tragitto, la Mercedes GLA è stata finalmente bloccata a pochi passi dalla stazione Mergellina della linea 2. La cattura dei tre fuggitivi è avvenuta senza ulteriori incidenti, e sono stati immediatamente messi in manette.

Le conseguenze legali e lesioni ai carabinieri

I tre arrestati, di età compresa tra 21 e 35 anni, devono ora affrontare accuse gravi, tra cui fuga pericolosa, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. I carabinieri feriti sono stati giudicati guaribili in cinque giorni, e fortunatamente nessuna ferita è risultata essere permanente. La rapida risposta delle forze dell’ordine ha dimostrato l’efficacia del sistema di emergenza della città.

Questo episodio testimonia la complessità della sicurezza stradale a Napoli, dove strade affollate e manovre imprudenti possono portare a conseguenze tragiche. Le autorità locali stanno già discutendo di misure preventive per migliorare la sicurezza nelle zone più critiche della città.

La campagna contro la criminalità che sfida la legge a Napoli è in continua evoluzione. Gli organismi di sicurezza sono costantemente impegnati a garantire la tranquillità dei cittadini e a ridurre al minimo i rischi di incidenti come quello accaduto. La collaborazione tra le forze dell’ordine e la comunità è essenziale per affrontare questo problema in modo efficace.

Per ulteriori dettagli sull’episodio, è possibile consultare le fonti ufficiali come il comunicato stampa dell’Arma dei Carabinieri. L’attenzione della città rimane alta, e tutti si augurano che episodi simili non si ripetano in futuro.

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