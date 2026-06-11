Cannavaro: “Controlli di sicurezza per l’Uzbekistan prima del mondiale, procedura standard”

Fabio Cannavaro spiega il protocollo di sicurezza per la Nazionale dell’Uzbekistan

TASHKENT, UZBEKISTAN – 30 MARZO: Fabio Cannavaro, Allenatore della Nazionale dell’Uzbekistan, reagisce durante l’amichevole internazionale tra Uzbekistan e Venezuela il 30 marzo 2026 a Tashkent, Uzbekistan. (Foto di Anvar Ilyasov/Getty Images)

Il rinomato allenatore Fabio Cannavaro ha recentemente chiarito perché sua squadra e lui stesso sono stati fermati e controllati dalla sicurezza subito dopo essere scesi dal pullman della squadra, prima di un’amichevole di preparazione per la Coppa del Mondo contro i Paesi Bassi. Secondo Cannavaro, si è trattato di “una procedura standard”.

Quest’estate, Cannavaro guiderà la Nazionale dell’Uzbekistan alla sua prima storica partecipazione alla Coppa del Mondo, dopo aver conquistato il secondo posto nel proprio girone di qualificazione. La squadra si ritroverà nello stesso gruppo di Portogallo, Repubblica Democratica del Congo e Colombia nel torneo finale.

Fermo immagine: l’entrata della Nazionale suscita attenzione media

Mercoledì scorso, alcune immagini sono state diffuse da canali televisivi sudamericani, mostrando Cannavaro e il resto della delegazione uzbeka fermati e controllati dalla sicurezza, che includeva anche un cane antidroga. Questo ha sollevato confusione tra i tifosi e i media, portando a speculazioni su un trattamento inadeguato della squadra.

🔒🐕 “REGISTRO SUPER ESTRICTO HASTA CON PERROS”

È stato il protocollo di sicurezza osservato dalla Nazionale dell’Uzbekistan prima dell’amichevole contro i Paesi Bassi negli Stati Uniti.

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— ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) 8 Giugno 2026

Per fare chiarezza, Cannavaro ha utilizzato i social media per spiegare che questi tipi di controlli sono comuni per tutte le squadre che partecipano a tornei di grande rilevanza, rassicurando i tifosi e i media sulla correttezza della procedura. “Ho visto le fotografie sulle prime pagine dei giornali che mostravano i controlli a cui siamo stati sottoposti all’aeroporto come membri della Nazionale uzbeka. Ho anche notato titoli fuorvianti, quindi vorrei precisare”, ha scritto Cannavaro in un post su Instagram.

“Si tratta di controlli ordinari e standard. La gente non capisce una cosa fondamentale: quando le squadre nazionali della Coppa del Mondo viaggiano, non passano attraverso i terminal come viaggiatori normali, ma vengono portati direttamente sulla pista con autobus riservati.”

“I controlli che affrontiamo direttamente sulla pista sono esattamente gli stessi a cui sono sottoposti i viaggiatori normali nei terminal. È tutta una procedura standard.”

EDMONTON, CANADA – 1 GIUGNO: L’allenatore Fabio Cannavaro dell’Uzbekistan osserva mentre Ralph Priso #28 del Canada e Farrukh Sayfiev #4 dell’Uzbekistan rincorrono un pallone durante un’amichevole internazionale allo Commonwealth Stadium il 1 Giugno 2026 in Edmonton, Canada. (Foto di Jeff Vinnick/Getty Images)

“Non c’è nessuno scandalo. Nessun trattamento indecoroso o irrispettoso. Lo stesso vale per le partite. Prima dell’amichevole contro i Paesi Bassi, siamo stati controllati allo stadio, e questo era previsto: prima di ogni partita, le squadre sono sottoposte a screening, sia in hotel prima di partire (come è avvenuto per i Paesi Bassi) o direttamente allo stadio, come è capitato a noi.”

“La verità è che abbiamo trovato l’organizzazione impeccabile.”

In vista della Coppa del Mondo, i controlli di sicurezza sono concepiti per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e degli spettatori. La professionalità delle procedure adottate è fondamentale per il buon esito di eventi di questa portata. La Nazionale dell’Uzbekistan, orgogliosa della propria partecipazione, si prepara ora a rendere omaggio alla propria storia sul palcoscenico mondiale.

Fonti: ESPN, Getty Images.

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