24 Maggio 2026

Corriere dello Sport: “Napoli, Allegri e Italiano nel mirino: De Laurentiis accelera sul dopo-Conte”

redazione 23 Maggio 2026
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Il Napoli entra nei giorni decisivi per scegliere il nuovo allenatore che raccoglierà l’eredità di Antonio Conte. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il club azzurro aspetta la fine del campionato per affondare definitivamente il colpo sul prossimo tecnico. Con Conte ormai ai saluti e Maurizio Sarri orientato verso l’Atalanta, Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna hanno spostato l’attenzione soprattutto su due nomi: Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano.

Secondo quanto riportato da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Allegri resta una candidatura fortissima per il Napoli. Il tecnico livornese è da tempo uno dei preferiti di De Laurentiis e già la scorsa estate era stato vicinissimo alla panchina azzurra prima della permanenza di Conte dopo lo scudetto. «Allegri è un vecchio pallino che ritorna», sottolinea il Corriere dello Sport, ricordando anche il passato del tecnico come calciatore del Napoli nella stagione 1997-1998.

Fabio Tarantino evidenzia inoltre sul Corriere dello Sport come Allegri rappresenti un profilo perfettamente compatibile con le ambizioni del club. L’allenatore del Milan ha già dimostrato di saper raccogliere eredità pesanti, proprio come accadde alla Juventus dopo Conte nel 2014, vincendo poi cinque scudetti consecutivi e raggiungendo due finali di Champions League. Molto dipenderà però dal futuro del tecnico in rossonero: con la qualificazione Champions potrebbe scattare automaticamente il rinnovo fino al 2028, ma il Napoli resta alla finestra per capire eventuali margini di manovra.

Nel casting azzurro continua però a essere presente anche Vincenzo Italiano. Fabio Tarantino racconta sul Corriere dello Sport che De Laurentiis apprezza il tecnico del Bologna fin dai tempi dello Spezia e aveva già pensato a lui nell’estate del 2023 dopo l’addio di Luciano Spalletti. La stima è rimasta intatta e il suo nome continua a essere monitorato con attenzione, anche se Italiano è ancora legato contrattualmente al Bologna fino al 2027.

Il Corriere dello Sport sottolinea infine che anche il futuro di Italiano verrà chiarito nei prossimi giorni dopo il confronto previsto con la dirigenza rossoblù. «Per quanto riguarda gli allenatori contano più i rapporti umani», ha dichiarato lo stesso tecnico in conferenza stampa. Il Napoli osserva interessato: Allegri e Italiano restano i nomi più caldi per aprire il nuovo ciclo azzurro.

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