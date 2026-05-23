24 Maggio 2026

Corriere dello Sport: “Napoli, De Laurentiis rifiuta offerta da 2 miliardi: il club non è in vendita”

redazione 23 Maggio 2026
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Aurelio De Laurentiis non ha alcuna intenzione di cedere il Napoli. È questa la clamorosa indiscrezione raccontata da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, che svela come il presidente azzurro abbia recentemente respinto una proposta vicina ai 2 miliardi di euro proveniente da un gruppo di investitori statunitensi. Una cifra gigantesca, rifiutata però senza esitazioni dal numero uno del club partenopeo.

Secondo quanto riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il gruppo interessato all’acquisizione del Napoli farebbe riferimento a Matt Rizzetta, imprenditore italoamericano, presidente del Napoli Basket e del Campobasso, oltre che fondatore di Underdog Global Partners. L’idea degli investitori sarebbe stata quella di costruire un grande polo sportivo e immobiliare legato non solo al calcio, ma anche ad altre discipline, a partire proprio dal basket. Nonostante mesi di contatti e confronti, però, De Laurentiis avrebbe chiuso definitivamente la porta ancor prima dell’avvio di una vera due diligence.

Fabio Mandarini racconta sul Corriere dello Sport che l’offerta americana rappresenta comunque la conferma della crescita enorme del valore del Napoli anche a livello internazionale. Football Benchmark, infatti, lo scorso 29 maggio avrebbe valutato il club circa 1,1 miliardi di euro. La proposta arrivata dagli Stati Uniti avrebbe quindi quasi raddoppiato quella stima, segnale evidente delle prospettive economiche e sportive riconosciute oggi alla società azzurra e alla città di Napoli.

Nel frattempo Matt Rizzetta, contattato dal Corriere dello Sport, avrebbe preferito non commentare direttamente l’indiscrezione, limitandosi attraverso il proprio ufficio stampa a dichiararsi «non a conoscenza della vicenda». Lo stesso entourage dell’imprenditore ha però sottolineato come Rizzetta venga frequentemente coinvolto in valutazioni e opportunità legate al calcio italiano e internazionale, lasciando comunque aperto uno scenario di forte interesse verso il mondo sportivo italiano.

Fabio Mandarini evidenzia infine sul Corriere dello Sport che De Laurentiis resta totalmente concentrato sul futuro del Napoli. Dopo aver riportato il club ai vertici del calcio italiano dal fallimento del 2004 fino ai recenti successi tra scudetti e Supercoppa, il presidente continua a lavorare sia sulla scelta del nuovo allenatore dopo Conte sia sul progetto del nuovo stadio. «Aurelio non lascia né raddoppia: prosegue dritto per la sua strada», sintetizza il quotidiano.

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