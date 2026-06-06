Corriere dello Sport: “Napoli, Allegri ha scelto il poker per il mercato: Gila, Kovar, Dodò e Rios in cima alla lista”

Il Napoli accelera la programmazione della prossima stagione e lo fa in stretta sintonia con Massimiliano Allegri. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il tecnico destinato a raccogliere l’eredità di Antonio Conte è già costantemente in contatto con il direttore sportivo Giovanni Manna per definire le priorità del mercato estivo. L’obiettivo è rinforzare una rosa considerata già competitiva attraverso interventi mirati in quattro ruoli chiave: portiere, difensore centrale, terzino destro e centrocampista.

Secondo Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, uno dei nomi più monitorati dal Napoli è quello di Matej Kovar. Il portiere ceco del PSV Eindhoven rappresenta il profilo individuato per il futuro della porta azzurra. L’eventuale operazione resta però subordinata alla possibile uscita di Vanja Milinkovic-Savic. Qualora dovessero arrivare offerte ritenute adeguate, il Napoli potrebbe valutare una cessione e affondare il colpo sull’estremo difensore classe 2000.

In difesa il primo obiettivo resta Mario Gila. Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport evidenzia come il centrale spagnolo della Lazio metta d’accordo dirigenza e futuro allenatore. Il difensore, in scadenza nel 2027, piace per caratteristiche tecniche, affidabilità e margini di crescita. L’ostacolo principale resta la richiesta economica della Lazio, che continua a valutare il giocatore circa 30 milioni di euro.

Il Napoli, tuttavia, non ha intenzione di forzare i tempi. Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport sottolinea come Allegri voglia prima osservare attentamente Rafa Marin e Marianucci durante il ritiro estivo. I due difensori rientreranno dai rispettivi prestiti e potrebbero rappresentare risorse importanti per la nuova stagione.

Per la fascia destra prosegue invece il duello tra due profili differenti. Da una parte c’è Anan Khalaili, giovane talento israeliano dell’Union Saint-Gilloise, autore di una stagione molto positiva tra campionato belga e Champions League. Dall’altra parte figura Dodò della Fiorentina, calciatore più esperto e già perfettamente inserito nel calcio italiano. Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport evidenzia come il brasiliano abbia una valutazione sensibilmente inferiore rispetto a quella di Khalaili, fattore che potrebbe incidere nelle scelte finali del club.

Anche il centrocampo resta sotto osservazione. La situazione di Frank Anguissa continua a essere uno dei temi più delicati della programmazione azzurra. Il rinnovo fino al 2027 è stato esercitato unilateralmente dal Napoli, ma il futuro del camerunese non può ancora essere considerato definito. Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport ricorda come l’arrivo di Allegri possa modificare gli equilibri e influenzare le decisioni del giocatore.

Nel caso in cui il Napoli dovesse intervenire in mediana, il sogno resta Adrien Rabiot. Il francese rappresenta uno dei pupilli di Allegri, che lo ha già allenato con ottimi risultati. In alternativa, il club continua a seguire con grande attenzione Richard Rios, centrocampista colombiano del Benfica che ha impressionato anche nelle sfide europee disputate contro gli azzurri.

Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport sottolinea come il colombiano venga considerato un profilo moderno e completo, capace di garantire qualità, corsa e intensità. Acquistato dal Benfica per circa 30 milioni di euro, Rios rappresenta una delle alternative più gradite nel caso in cui il centrocampo azzurro dovesse subire modifiche importanti.

Il mercato del Napoli entra così nella sua fase operativa. Allegri e Manna lavorano fianco a fianco per costruire una squadra in grado di restare competitiva in Serie A e di recitare un ruolo da protagonista anche in Champions League.