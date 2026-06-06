Corriere dello Sport: “Napoli, Allegri studia Lukaku: Big Rom si gioca il futuro in azzurro”

Il futuro di Romelu Lukaku resta uno dei temi più delicati della nuova era del Napoli. Come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, l’attaccante belga non rappresenta né una certezza assoluta né un elemento destinato a lasciare il club. La sua posizione sarà valutata direttamente da Massimiliano Allegri, pronto a osservare da vicino uno dei centravanti che ha sempre apprezzato maggiormente nel corso della propria carriera.

Secondo Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, il legame calcistico tra Allegri e Lukaku nasce da lontano. Già durante la sua esperienza alla Juventus, il tecnico livornese aveva provato a portare il centravanti belga in bianconero dopo la sua esperienza all’Inter. Un’operazione che non si concretizzò, ma che testimonia la stima tecnica mai nascosta nei confronti dell’attuale attaccante del Napoli.

Nel progetto tattico di Allegri, Lukaku rappresenta il prototipo del centravanti strutturato, capace di fare reparto da solo, proteggere il pallone e permettere alla squadra di risalire il campo. Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport evidenzia come proprio una figura di questo tipo sia mancata al Milan nell’ultima stagione, motivo per cui il nuovo allenatore azzurro intende valutare attentamente il contributo che il belga potrà offrire.

Lo scenario, tuttavia, è cambiato profondamente rispetto al passato. Il Napoli ha investito in maniera importante su Rasmus Hojlund, individuato come il presente e soprattutto il futuro dell’attacco azzurro. Come sottolinea Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, il centravanti danese parte oggi davanti nelle gerarchie sia per valore dell’investimento sia per prospettive tecniche.

In questa nuova configurazione offensiva, Lukaku e Lorenzo Lucca si ritrovano a competere per un ruolo complementare rispetto a quello occupato da Hojlund. Una situazione che rende ancora più importante il giudizio diretto di Allegri prima di assumere qualsiasi decisione definitiva sul futuro del reparto offensivo.

Anche il club segue con attenzione l’evolversi della situazione. Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport ricorda le recenti dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, che ha ribadito come nessun calciatore verrà trattenuto contro la propria volontà. Un principio che vale anche per Lukaku, soprattutto considerando il peso economico del suo contratto all’interno del monte ingaggi azzurro.

Nel frattempo il centravanti continua a lavorare con la nazionale belga. L’ultima uscita con i Diavoli Rossi ha fornito segnali incoraggianti. Come evidenzia Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, Lukaku è risultato decisivo contro la Croazia entrando dalla panchina e realizzando il gol della vittoria nei minuti finali, confermando di poter ancora incidere quando riesce a trovare ritmo e fiducia.

L’attaccante si prepara ora ad affrontare gli ultimi impegni internazionali prima del Mondiale. Sarà proprio la competizione americana a rappresentare un banco di prova importante per rilanciare le proprie quotazioni e presentarsi al ritiro estivo nelle migliori condizioni possibili.

Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport sottolinea come il vero momento decisivo arriverà soltanto dopo il rientro dagli impegni internazionali. Sarà allora che Allegri e Lukaku si confronteranno direttamente per capire se il belga potrà ancora avere un ruolo significativo nel nuovo Napoli oppure se le strade saranno destinate a separarsi.

Per il momento, il destino di Big Rom resta aperto. E la decisione finale passerà inevitabilmente dalle valutazioni del nuovo allenatore azzurro.