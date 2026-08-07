Fifa, Priante (Siga) “La credibilità del sistema passa da governance e trasparenza”

ROMA (ITALPRESS) – “Le recenti vicende che hanno interessato l’organizzazione del calcio mondiale dimostrano che la fiducia nello sport non può mai essere data per scontata. Per questo riteniamo che sottoporre la governance e i processi decisionali a una verifica indipendente rappresenti un segnale di forza e di responsabilità”. Lo afferma Alessandra Priante, copresidente di Siga (Sport Integrity Global Alliance), a seguito della riunione straordinaria dell’organizzazione, che ha invitato la Fifa a sottoporre volontariamente la propria governance e i propri processi decisionali a una revisione indipendente. “Oggi la credibilità delle istituzioni sportive si misura anche nella capacità di mettersi in discussione, adottare standard sempre più elevati e rafforzare la fiducia di atleti, tifosi e stakeholder. Questo non riguarda solo la Fifa, ma tutto il mondo dello sport. La buona governance, la trasparenza e la responsabilità sono le condizioni affinché lo sport continui a essere credibile, autorevole e capace di generare valore per la società. È una sfida che nessuna organizzazione può permettersi di ignorare”, conclude Priante.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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