Tunisia, Saied “Nessuna volontà di tenere le persone in carcere, ma l’obiettivo è recuperare denaro e diritti spettanti al popolo”
TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Il presidente tunisino Kais Saied ha affermato che l’obiettivo dello Stato non è mantenere le persone coinvolte nei casi di corruzione in carcere o costringerle a rimanere all’estero, bensì recuperare il denaro e i diritti spettanti al popolo tunisino. Secondo quanto riferito dalla pagina ufficiale della Presidenza della Repubblica tunisina, le dichiarazioni sono state rilasciate durante un incontro con il presidente della Commissione nazionale per la conciliazione penale, Ali Abbès.
Saied ha chiesto di accelerare l’esame dei dossier di conciliazione penale, denunciando i tentativi di alcuni soggetti di utilizzare procedure amministrative per ritardare i processi o esercitare forme di pressione. Ha inoltre ribadito che il diritto dello Stato a recuperare i fondi pubblici sottratti “non cadrà in prescrizione”.
Il presidente tunisino ha infine sottolineato che né la fuga all’estero né eventuali sostegni provenienti da reti esterne impediranno alle autorità di recuperare le risorse pubbliche, ribadendo la volontà dello Stato di proseguire il contrasto alla corruzione e di restituire al popolo tunisino il denaro sottratto.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS)
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FONTE ITALPRESS
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