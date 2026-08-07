7 Agosto 2026

La Fifa conferma il pieno sostegno a Infantino: “Progetto Ffe un errore, ma basta attacchi”

redazione 6 Agosto 2026
20260801_0123.jpg

IPA86831979 – FIFA president Gianni Infantino Looks on during the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, United States. (Photo by Harry Langer/DeFodi Images)

ROMA (ITALPRESS) – La Fifa prova a compattarsi e presenta le proprie scuse dopo la bufera per il progetto Ffe che puntava – prima che venisse abbandonato a seguito delle polemiche – a creare una società aperta ad investitori esterni per la gestione dei diritti commerciali delle competizioni, Mondiali inclusi.

“A seguito di una riunione tenutasi a Rabat, in Marocco, il segretario generale della Fifa e i membri del Management Board della Fifa presenti hanno ribadito il loro pieno sostegno al presidente della Fifa Gianni Infantino, in quanto unico dirigente eletto dalle 211 federazioni affiliate alla Fifa – si legge nel comunicato della Federcalcio mondiale -. Da parte sua, il presidente della Fifa ha confermato il proprio pieno sostegno al segretario generale e all’Amministrazione della Fifa per il loro indispensabile ed eccellente lavoro volto a realizzare la sua visione”.

Dopo il passo indietro sul Fifa Forward Enterprise, arriva anche il ‘mea culpa’, seguito dalle scuse. La Fifa riconosce gli “errori” commessi e in una lettera indirizzata al Consiglio Fifa e alle federazioni affiliate ha presentato “le scuse per questi errori, insieme all’impegno a garantire che non si ripetano. Sarà ora condotta una revisione e un rapporto verrà presentato al Consiglio Fifa nella sua prossima riunione programmata”, si legge.

“Con il ritiro del progetto – si legge -, è stato concordato che la Fifa non tollererà più alcun attacco alla propria integrità, alla buona governance e al rispetto delle procedure e adotterà tutte le misure necessarie per proteggere e salvaguardare il proprio nome e la propria reputazione. Ci sono sempre insegnamenti da trarre e la Fifa continuerà a migliorare i propri processi alla luce di questa esperienza. In questo caso, tuttavia, è importante sottolineare che, sebbene siano stati commessi degli errori, tutto ciò che è stato fatto è avvenuto nel pieno rispetto del quadro normativo della Fifa”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le notizie di sport su Napoli+

Altro

Kelly-Doualla.jpg

Impresa di Kelly Doualla: a 16 anni è bronzo sui 100 ai Mondiali U20

redazione 7 Agosto 2026
20260807_0241.jpg

Taddeucci bronzo nella knockout agli Europei di fondo, oro a Gose

redazione 7 Agosto 2026
20260801_0649.jpg

L’Uefa conferma il boicottaggio ai tornei Fifa “Condizioni non soddisfatte”

redazione 7 Agosto 2026
1786050302_Darderi.jpg

Darderi agli ottavi del Masters 1000 di Montreal, Shang battuto in tre set

redazione 6 Agosto 2026
Mancini-Oriali.jpg

Nazionale, ecco lo staff di Mancini: Bollini vice, Oriali torna team manager, Bonucci tra i collaboratori

redazione 6 Agosto 2026
Pellacani-2-e1786034286558.jpg

Pellacani scrive la storia agli Europei di tuffi, il quinto oro arriva nel sincro con Pizzini

redazione 6 Agosto 2026

Ultimissime

Alberini.jpg

L’ambasciatore Alberini incontra una delegazione del Comitato di amicizia Libia-Italia, focus su relazioni bilaterali

Anna Gaia Cavallo 7 Agosto 2026
Kelly-Doualla.jpg

Impresa di Kelly Doualla: a 16 anni è bronzo sui 100 ai Mondiali U20

redazione 7 Agosto 2026
20260807_0097.jpg

Etna, fontana di lava dal cratere voragine e voli in arrivo dirottati

Anna Gaia Cavallo 7 Agosto 2026
20260807_0241.jpg

Taddeucci bronzo nella knockout agli Europei di fondo, oro a Gose

redazione 7 Agosto 2026
Libia-esercito.jpg

La Libia avvia il progetto di sicurezza della frontiera occidentale con il sostegno della missione Ue

Anna Gaia Cavallo 7 Agosto 2026