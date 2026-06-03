Corriere dello Sport: “Napoli, rebus portieri: Meret risale, Kovar entra nei radar azzurri”

Il Napoli riapre completamente il dossier portieri. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’avvicendamento tra Antonio Conte e Massimiliano Allegri ha modificato scenari e gerarchie che fino a poche settimane fa sembravano consolidate, riaprendo di fatto la competizione per il ruolo di numero uno della prossima stagione.

Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’unica certezza attuale del reparto risponde al nome di Nikita Contini. Il portiere, fresco di rinnovo contrattuale fino al 2031, continuerà a ricoprire il ruolo di terzo estremo difensore della rosa, garantendo affidabilità e continuità all’interno dello spogliatoio azzurro.

Per il resto, tutto resta aperto. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport evidenzia come Alex Meret stia progressivamente recuperando terreno nelle valutazioni tecniche. Dopo una stagione fortemente condizionata dagli infortuni, tra problemi fisici e lunghi periodi di stop, il portiere campione d’Italia potrebbe ritrovare centralità nel progetto con l’arrivo di Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese conosce bene le qualità di Meret e ne apprezza soprattutto l’affidabilità tra i pali. Pur non possedendo le stesse caratteristiche nel gioco con i piedi di altri interpreti del ruolo, il friulano continua a rappresentare una garanzia dal punto di vista delle parate e della gestione dell’area di rigore. Come sottolinea Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, qualora la stagione iniziasse oggi, Meret partirebbe probabilmente in leggero vantaggio rispetto alla concorrenza.

In una posizione meno solida rispetto a qualche mese fa si trova invece Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere serbo era stato fortemente sponsorizzato da Antonio Conte per le sue qualità nella costruzione dal basso e nella gestione del possesso, ma il cambio in panchina potrebbe modificare le priorità tecniche della società e dello staff.

Parallelamente il Napoli continua a monitorare il mercato internazionale. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport rivela infatti il forte interesse per Matej Kovar, portiere della Repubblica Ceca e del PSV Eindhoven. Classe 2000, alto 196 centimetri e reduce da una stagione da 44 presenze complessive, il portiere ceco viene considerato uno dei profili più interessanti nel panorama europeo.

Il PSV ha acquistato definitivamente Kovar dal Bayer Leverkusen nel gennaio scorso, legandolo con un contratto fino al 2031. La partecipazione del giocatore al Mondiale potrebbe accelerare eventuali valutazioni di mercato, considerando che una vetrina internazionale di questo livello rischia di aumentarne ulteriormente il valore.

La situazione resta quindi in piena evoluzione. Allegri avrà l’ultima parola sulle gerarchie definitive, ma il messaggio che arriva da Castel Volturno è chiaro: il Napoli non considera chiuso alcun discorso e valuta con attenzione tutte le opzioni disponibili per affidare la porta azzurra al profilo ritenuto più adatto al nuovo progetto tecnico.