Corriere dello Sport: “Napoli, Gila resta il primo obiettivo: la Lazio alza il muro da 30 milioni”

Il Napoli continua a monitorare con grande attenzione la situazione di Mario Gila, considerato uno dei principali obiettivi per rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il centrale spagnolo resta in cima alle preferenze della dirigenza azzurra e di Massimiliano Allegri, ma la trattativa si annuncia particolarmente complessa.

Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la Lazio non ha alcuna intenzione di svendere il proprio difensore e continua a valutare il cartellino del giocatore non meno di 30 milioni di euro. Una posizione ferma che nasce sia dall’importanza tecnica di Gila all’interno della rosa biancoceleste sia dalla necessità di tutelare gli interessi economici del club.

La situazione contrattuale del difensore aggiunge ulteriori elementi di riflessione. Gila è legato alla Lazio fino al 2027 e, come evidenzia Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, non avrebbe manifestato particolare entusiasmo verso un eventuale rinnovo. Questo aspetto alimenta inevitabilmente le attenzioni dei club interessati, tra cui il Napoli, che resta vigile in attesa di possibili sviluppi.

Un ruolo decisivo nella vicenda è rappresentato dal Real Madrid. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport sottolinea infatti come il club spagnolo abbia conservato il 50% sulla futura rivendita del difensore al momento della cessione alla Lazio nel 2022. Proprio questo dettaglio spinge Lotito a mantenere alta la richiesta economica, poiché una parte consistente dell’incasso finirebbe nelle casse dei blancos.

Il Napoli osserva con interesse ma senza intenzione di forzare i tempi. La dirigenza azzurra ritiene Gila un profilo ideale per caratteristiche tecniche, affidabilità e prospettive di crescita, ma resta convinta della necessità di trovare un equilibrio tra domanda e offerta prima di avanzare eventuali proposte concrete.

L’investitura ufficiale di Massimiliano Allegri potrebbe rappresentare un passaggio importante anche nelle strategie di mercato. In questo momento il reparto centrale può contare su Buongiorno, Rrahmani e Beukema, oltre ai rientranti Rafa Marin e Marianucci. Tuttavia l’addio ormai certo di Juan Jesus rende necessario almeno un nuovo inserimento per aumentare profondità e competitività della linea difensiva.

I numeri dell’ultima stagione confermano il valore del difensore spagnolo. Come ricorda Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Gila ha totalizzato 36 presenze complessive con la Lazio, di cui 31 in campionato e 5 in Coppa Italia, confermandosi uno degli elementi più continui della squadra nonostante le difficoltà vissute dal club biancoceleste.

La concorrenza non manca. Diversi club italiani ed europei seguono con interesse il centrale catalano, ma il messaggio della Lazio è chiaro: per portare via Gila servirà un investimento importante. Il Napoli resta alla finestra, consapevole che il difensore rappresenta uno dei profili più graditi per il nuovo progetto targato Allegri.