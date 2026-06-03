Guerri Napoli: ufficiale l’ingaggio di Petrucelli, primo colpo di mercato per la squadra.

John Petrucelli è Ufficialmente un Giocatore della Guerri Napoli

Lunedì 1 giugno 2026, Napoli – John Petrucelli, l’ala-guardia naturalizzata italiana, ha firmato un accordo biennale con la Guerri Napoli. Questo trasferimento era stato anticipato dal coach Jasmin Repesa alla fine della stagione precedente. Originario di Hicksville, New York, Petrucelli classe 1992, si unisce al club partenopeo, portando con sé un ampio bagaglio di esperienza e talento.

Un Percorso Ricco di Successi

La carriera di John Petrucelli inizia in Slovacchia con gli Iskra Svit, ma ben presto si trasferisce negli Stati Uniti per giocare nella G-League. Qui, Petrucelli ha vestito la maglia degli Erie BayHawks – che in seguito diventano Osceola Magic – e nelle sue tre stagioni nella lega giovanile ha accumulato statistiche impressionanti, con una media di 12.1 punti, 4.2 rimbalzi e 2.7 assist a partita nella stagione 2018-2019. Questi numeri sottolineano la sua abilità nel gioco e la sua determinazione a crescere come atleta professionista.

La Crescita di Petrucelli in Europa

Dopo la sua esperienza negli Stati Uniti, Petrucelli si trasferisce in Israele nel 2019-2020 per unirsi all’Hapoel Beer Sheva. In questa stagione, si distingue per le sue performance, chiudendo con una media di 13 punti, 3.9 rimbalzi e 2.5 palle recuperate. Queste statistiche non solo evidenziano il suo apporto in attacco, ma dimostrano anche il suo impegno in difesa, una caratteristica fondamentale del suo gioco.

Nella stagione successiva si trasferisce in Germania, indossando la maglia del Ratipharm Ulm. Qui, gioca anche in EuroCup, ottenendo in media 7.5 punti e 2.2 rimbalzi per partita. L’esperienza europea arricchisce ulteriormente il suo curriculum, portandolo a affermarsi come uno dei giocatori più versatili nel panorama cestistico.

Il Rientro in Italia e i Trionfi

Nel 2021-2022, Petrucelli approda in Italia, alla Germani Brescia, dove vive tre stagioni straordinarie. Durante questo periodo, viene premiato come miglior difensore per due campionati consecutivi e contribuisce in modo significativo alla storica vittoria della squadra in Coppa Italia. La sua media di 15 punti per partita, con un’impressionante percentuale di tiro da 3 punti superiore al 50.6%, lo rende uno dei protagonisti indiscussi del campionato.

Dopo le sue magnifiche prestazioni con Brescia, Petrucelli si trasferisce a Trapani, nuovamente sotto la guida di coach Jasmin Repesa. Qui, contribuisce in maniera decisiva alla corsa delle semifinali scudetto e alla qualificazione della squadra alla Champions League. Nella stagione 2024-2025 ha raggiunto una media di 8.7 punti, 1.3 rimbalzi e 1.5 palle recuperate.

L’Ultima Stagione e la Convocazione in Nazionale

La stagione successiva, Petrucelli gioca un periodo al Galatasaray, partecipando sia al campionato turco che alla Champions League, chiudendo la stagione con una media di 5 punti. Le sue ottime prestazioni lo portano a essere convocato nella Nazionale Italiana, dove partecipa alle qualificazioni per i mondiali, agli Europei e al Torneo Preolimpico di Parigi 2024, un traguardo che testimonia il livello di eccellenza raggiunto dal giocatore.

Ora, alla Guerri Napoli, Petrucelli porterà la sua esperienza e la sua determinazione, unendo forze e talenti con i compagni per affrontare la prossima stagione. Il club partenopeo ha grandi aspettative e spera che l’innesto di Petrucelli possa rivelarsi decisivo per il raggiungimento di importanti traguardi.

Secondo fonti ufficiali del club, le qualità di Petrucelli sono state decisive nella sua selezione e il suo impatto sul gioco sarà osservato con grande interesse. La collaborazione con coach Repesa promette di essere fruttuosa, visto il già collaudato rapporto esistente tra i due.

Concludendo, l’arrivo di John Petrucelli alla Guerri Napoli non è solo una nuova avventura professionale, ma rappresenta anche una nuova opportunità per il club di crescere e competere ad alti livelli nel panorama della pallacanestro italiana e europea. Il suo contributo potrebbe rivelarsi fondamentale per le aspirazioni future della squadra.

Fonti: Ufficio Stampa Napoli Basket.

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