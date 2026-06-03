3 Giugno 2026

Repubblica Napoli: “Napoli, Allegri pronto al debutto: Meret rilanciato, Gila e Rabiot nel mirino”

redazione 3 Giugno 2026
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La nuova era del Napoli è ormai pronta a partire. Come racconta Repubblica Napoli, la giornata odierna rappresenta un passaggio fondamentale nel cambio di consegne tra Antonio Conte e Massimiliano Allegri, con la definizione degli ultimi aspetti burocratici necessari per formalizzare l’avvicendamento sulla panchina azzurra.

Secondo Repubblica Napoli, Antonio Conte e il suo staff completeranno la risoluzione del contratto con il club partenopeo, mentre parallelamente Massimiliano Allegri procederà alla chiusura definitiva del rapporto che lo lega al Milan. Solo dopo questi passaggi il tecnico livornese potrà essere annunciato ufficialmente come nuovo allenatore del Napoli, firmando un accordo fino al 2028 con opzione per un’ulteriore stagione.

Subito dopo l’ufficializzazione, il direttore sportivo Giovanni Manna e il nuovo tecnico si confronteranno sulle strategie di mercato. Repubblica Napoli evidenzia come uno dei primi temi affrontati riguarderà il reparto portieri, destinato a subire un’importante revisione rispetto alle gerarchie immaginate durante la gestione Conte.

Il nome destinato a guadagnare posizioni è quello di Alex Meret. L’estremo difensore friulano sembrava vicino all’addio in caso di permanenza dell’ex commissario tecnico, ma l’arrivo di Allegri potrebbe cambiare completamente gli scenari. Repubblica Napoli sottolinea come sia previsto un confronto tra il direttore sportivo Manna e l’agente Federico Pastorello per valutare il futuro del portiere campione d’Italia.

In parallelo si registra una situazione differente per Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere serbo non viene più considerato incedibile e la società è pronta ad ascoltare eventuali proposte. Per questo motivo Repubblica Napoli riferisce dell’interesse concreto verso Matej Kovar, portiere del PSV Eindhoven e della nazionale ceca, profilo ritenuto particolarmente interessante per caratteristiche tecniche, struttura fisica e prospettive di crescita.

Anche la difesa occupa una posizione centrale nelle strategie di mercato. Nonostante i rientri di Rafa Marin e Marianucci dai rispettivi prestiti, Allegri avrebbe richiesto l’inserimento di un centrale affidabile e rapido. Repubblica Napoli individua in Mario Gila il principale obiettivo per il reparto arretrato. Il difensore della Lazio avrebbe già manifestato gradimento verso la destinazione azzurra, attratto dalla possibilità di disputare la Champions League e di entrare in un progetto tecnico ambizioso.

La trattativa resta comunque complessa. La Lazio continua a chiedere circa 25 milioni di euro per il cartellino del difensore spagnolo, cifra influenzata anche dagli accordi esistenti con il Real Madrid, che conserva una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Nonostante ciò, Repubblica Napoli evidenzia come la volontà del calciatore possa diventare un fattore importante nell’evoluzione della vicenda.

Manna guarda anche al futuro con interesse per Andrea Natali, giovane difensore del Bayer Leverkusen considerato uno dei profili emergenti più interessanti del panorama europeo. Sulla fascia destra, invece, prosegue la ricerca di un’alternativa a Di Lorenzo. Restano monitorati sia Khalaili sia Dodò, con il brasiliano della Fiorentina che potrebbe lasciare Firenze davanti a un’offerta adeguata.

A centrocampo, infine, tutto continua a ruotare attorno alla posizione di Anguissa. Il camerunese ha chiesto la cessione e il Napoli attende offerte nell’ordine dei 20 milioni di euro. In caso di partenza, il primo nome sulla lista di Allegri resta Adrien Rabiot, considerato il rinforzo ideale per qualità tecniche, esperienza internazionale e conoscenza delle richieste del nuovo allenatore.

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