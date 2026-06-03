Repubblica Napoli: “Maradona Jr difende Allegri: ‘Le critiche sono esagerate, conta solo vincere'”

Massimiliano Allegri non merita i pregiudizi che stanno accompagnando il suo arrivo sulla panchina del Napoli. È questa la convinzione espressa da Diego Armando Maradona Junior nell’intervista concessa a Repubblica Napoli, nella quale l’ex allenatore e figlio del Pibe de Oro ha preso posizione nel dibattito nato attorno alla successione di Antonio Conte.

Nel corso dell’intervista a Repubblica Napoli, Maradona Jr ha difeso con decisione il nuovo tecnico azzurro, respingendo le critiche legate alla qualità del gioco espresso dalle sue squadre. Secondo Diego Maradona Junior, il Milan guidato da Allegri nella stagione dello scudetto proponeva un calcio di ottimo livello, mentre alla Juventus il tecnico livornese ha saputo adattarsi a un contesto diverso, privilegiando pragmatismo e risultati.

Per Maradona Jr, come spiegato a Repubblica Napoli, il paragone con Conte è inevitabile. Entrambi sono allenatori che costruiscono le proprie squadre partendo dall’organizzazione difensiva e dalla solidità tattica. L’aspetto estetico passa in secondo piano rispetto all’efficacia e alla capacità di raggiungere gli obiettivi. Per questo motivo l’ex tecnico non ha dubbi: se Allegri riuscirà a riportare il Napoli sul lungomare per celebrare un altro scudetto, il giudizio sarà inevitabilmente positivo.

Nell’intervista a Repubblica Napoli, Maradona Jr ha anche ricordato come molte delle scelte tecniche inizialmente contestate dalla tifoseria abbiano poi portato a risultati straordinari. È accaduto con Luciano Spalletti, successivamente campione d’Italia, ed è accaduto con Antonio Conte, capace di conquistare scudetto e Supercoppa. Lo stesso Carlo Ancelotti, spesso criticato durante l’esperienza napoletana, ha poi continuato a vincere ai massimi livelli internazionali con il Real Madrid.

Tra le riflessioni più significative affidate a Repubblica Napoli c’è anche quella legata alla pressione dell’ambiente partenopeo. Maradona Jr ha ricordato come persino suo padre Diego Armando Maradona sia stato contestato in alcune occasioni dai tifosi del Napoli, elemento che dimostra quanto il giudizio popolare possa essere severo anche nei confronti delle figure più iconiche della storia azzurra.

Guardando alla prossima stagione, Diego Maradona Junior ritiene che il Napoli disponga già di una base molto competitiva. Nell’intervista a Repubblica Napoli ha evidenziato come l’organico attuale sia costruito per restare ai vertici del calcio italiano, indipendentemente dal sistema di gioco che Allegri deciderà di adottare. Più del modulo, infatti, conta la filosofia con cui una squadra interpreta le partite.

Sul mercato, Maradona Jr considera limitati gli interventi necessari. L’unica situazione che potrebbe portare a cambiamenti significativi riguarda Anguissa, ritenuto vicino alla conclusione del proprio ciclo in azzurro. Al contrario, il centrocampista che l’ex allenatore spera di vedere ancora a Napoli è Lobotka, considerato una pedina fondamentale per gli equilibri della squadra.

Nel corso dell’intervista sono arrivate anche valutazioni sui giocatori rientrati dai prestiti. Maradona Jr ha espresso apprezzamento per Marianucci, ritenendolo un profilo interessante per il futuro del club, mentre si è mostrato più scettico sulle prospettive di altri elementi destinati a rientrare alla base.

Infine, uno sguardo al proprio futuro professionale. Diego Maradona Junior ha confermato a Repubblica Napoli di stare valutando diverse proposte, compresa una proveniente dall’estero, ribadendo però la necessità di poter lavorare in piena autonomia tecnica. Un principio che considera imprescindibile per accettare una nuova panchina.