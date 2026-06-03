3 Giugno 2026

Gazzetta dello Sport: “Napoli, caccia al dopo Di Lorenzo: Dodò sorpassa tutti per la fascia destra”

redazione 3 Giugno 2026
Napoli, Manna lavora ad un grande colpo per gennaio. Primo regalo per Conte in arrivo

Il Napoli guarda al futuro senza perdere di vista il presente. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, una delle priorità del mercato azzurro riguarda la corsia destra difensiva, dove Giovanni Di Lorenzo resta un punto fermo ma necessita di un’alternativa all’altezza in vista di una stagione che si preannuncia lunga e ricca di impegni.

Secondo Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il capitano azzurro è reduce da un’annata particolarmente impegnativa sul piano fisico. Tra problemi al piede, un infortunio al ginocchio e un recupero gestito con grande sacrificio, Di Lorenzo ha comunque chiuso la stagione da protagonista, confermandosi uno degli uomini simbolo del Napoli. Tuttavia l’età e il numero crescente di partite rendono necessario un investimento mirato per garantire maggiore rotazione sulla fascia.

Per questo motivo il direttore sportivo Giovanni Manna lavora da settimane all’individuazione di un profilo capace di assicurare qualità, corsa, affidabilità tattica e personalità. Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport evidenzia come i due nomi principali sulla lista siano Anan Khalaili dell’Union Saint-Gilloise e Dodò della Fiorentina, entrambi considerati perfettamente compatibili con le esigenze del nuovo Napoli di Massimiliano Allegri.

La candidatura di Khalaili resta molto apprezzata all’interno del club. Il laterale israeliano ha impressionato per rendimento sia in campionato sia nelle competizioni europee e Manna lo segue da tempo. Come sottolinea Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, tra il Napoli e il giocatore esisterebbe già una base d’intesa per un contratto quinquennale. A frenare l’operazione resta però la richiesta economica dell’Union Saint-Gilloise, che continua a valutare il cartellino intorno ai 25 milioni di euro.

Proprio per questo motivo negli ultimi giorni ha preso quota la pista che conduce a Dodò. Il brasiliano della Fiorentina viene considerato un’opportunità particolarmente interessante sia per qualità tecniche sia per la situazione contrattuale. Il suo accordo con il club viola si avvicina alla scadenza e questo potrebbe consentire al Napoli di chiudere l’operazione con una cifra compresa tra i 12 e i 15 milioni di euro.

Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport spiega inoltre che Dodò sarebbe fortemente attratto dalla possibilità di disputare la Champions League e di entrare a far parte di un progetto ambizioso come quello azzurro. Un aspetto che potrebbe favorire il Napoli nella corsa al giocatore, nonostante la concorrenza della Roma, anch’essa interessata al laterale brasiliano.

Parallelamente la dirigenza continua a mantenere aperte piste alternative. Tra i profili monitorati figurano Wilfried Singo, ex Torino oggi protagonista in Turchia, e Moris Valincic della Dinamo Zagabria. Soluzioni che rappresentano valide alternative qualora le trattative principali non dovessero andare a buon fine.

L’obiettivo resta chiaro: consegnare ad Allegri un esterno destro capace non soltanto di sostituire Di Lorenzo all’occorrenza, ma di diventare un elemento importante all’interno della nuova struttura tecnica del Napoli. Una scelta strategica destinata ad accompagnare il club anche negli anni a venire.

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