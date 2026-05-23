24 Maggio 2026

Festa storica a Napoli: corteo con rievocatori e la Sirena Parthenope in abiti d’epoca.

Anna Gaia Cavallo 23 Maggio 2026
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Corteo Storico a Napoli: Rivivi il Foedus Neapolitanum

Sabato 30 maggio 2026, Napoli si prepara a celebrare la sua storia con un grande corteo storico nel centro storico. Questo evento, promosso dall’Associazione I Sedili di Napoli ETS, rappresenta una rievocazione storica del Foedus Neapolitanum, una pietra miliare che risale al 326 a.C. L’evento si svolgerà nei luoghi che un tempo costituivano l’antica Agorà di Neapolis, oggi conosciuta come piazza San Gaetano e dintorni.

La rievocazione evidenzierà l’importanza di Neapolis nell’ambito della seconda guerra italica, quando la città, già forte dopo aver superato Cuma, si trovò a dover affrontare i Sanniti e l’imponente potere romano. Grazie a un abile stratagemma, i cittadini di Neapolis si trovarono in grado di negoziare un accordo di pace, evitando un sanguinoso assedio e mantenendo la loro autonomia.

Questo patto di amicizia rimane un simbolo della resilienza storica di Napoli, che conserva intatte le sue radici culturali e sociali anche dopo oltre duemilaquattrocento anni. Per raccontare questo evento, la narrazione del gruppo storico romano guidato da Andrea Buccolini si terrà in Piazza dei Girolamini alle 18:30, al termine del grande corteo che partirà dalle 17:00 da due punti distinti: Piazza dei Girolamini e Piazza del Gesù Nuovo.

Dettagli del Corteo e Partecipazione

I due cortei partiranno contemporaneamente e percorreranno Vico Maiorani e Spaccanapoli da un lato e da Piazza del Gesù Nuovo attraverso via Benedetto Croce dall’altro. Si uniranno in Piazza San Domenico Maggiore prima di continuare lungo Vico San Domenico e attraversare Via dei Tribunali, tornando infine a Piazza dei Girolamini. Un elemento centrale del corteo sarà la statua della Syrena Parthenope, realizzata dallo scultore Giuseppe Canone, che rappresenta l’affascinante figura mitologica come la immaginavano gli antichi.

Numerose associazioni di rievocazione storica e compagnie artistiche parteciperanno all’evento, venendo da diverse località italiane e internazionali. Tra queste, spiccano la Compagnia Nereidi di Taras di Taranto, e il gruppo storico Oplontino di Pompei. Saranno presenti anche studenti dell’Istituto Archimede di Napoli-Ponticelli e l’Associazione Parthenope Rinasce. Queste collaborazioni arricchiranno ulteriormente l’atmosfera dell’evento, creando un grande mosaico di tradizioni e culture.

Il corteo sarà aperto dal noto gruppo musicale Synaulia, famoso per le sue ricreazioni delle sonorità antiche. A seguire, si terrà la recitazione dell’Ode a Parthenope da parte di un gruppo di attori, che promette di catturare l’attenzione del pubblico con la loro performance suggestiva. Concluderà la serata una corsa con le fiaccole chiamata “Lampadoforia”, una tradizione che risale a secoli fa in onore della Sirena Parthenope, che attraverserà Via Tribunali e altre vie storiche, riportando i partecipanti esattamente nel luogo in cui è iniziata la corsa.

Pianificazione e Attività Collegate

Il programma del “Magna Graecia Hellenic Fest” inizierà il 30 maggio alle ore 10:30, presso la Basilica di S. Maria Maggiore alla Pietrasanta, dove si terrà il “Premio Salvatore Lopresti”. Questo premio sarà assegnato a personalità della cultura e dello spettacolo che si sono distinte nella valorizzazione della Magna Grecia. L’evento avrà un prologo a Casamicciola Terme il 29 maggio in Piazza Marina, e si concluderà domenica 31 maggio a Bacoli, presso il Tempio di Diana, con spettacoli di danza e musica.

In questa serie di eventi, artisti e compagnie già menzionate si esibiranno accanto al “Gruppo Popolare Terra e Lavoro” e alla compagnia “Crow Ballet” di Napoli, creando un’atmosfera festosa e ricca di storia in ogni angolo della città.

Per informazioni dettagliate sull’evento e sui programmi correlati, è possibile visitare il sito ufficiale dell’Associazione I Sedili di Napoli ETS o le piattaforme dedicate al Magna Graecia Hellenic Fest.

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