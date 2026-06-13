Memoriale De Martinis: il Liguori celebra il giovane eroe che ha salvato 16 vite.

Simone De Martinis: Un Eroe che Vive nel Cuore della Comunità

Si chiama Simone De Martinis il giovane poliziotto di Torre del Greco che oggi, grazie a un’iniziativa dedicata a lui, rimarrà “immortale” nella memoria di amici e parenti.

La sua generosa scelta di donare gli organi ha reso possibile la nascita dell’Associazione Simone De Martinis, un progetto nato da un profondo dolore ma orientato al futuro e alla comunità. È stata ufficialmente costituita per volontà della madre, Archetta Colamarino, insieme al supporto di amici, volontari e associazioni locali. Quest’associazione ha come obiettivo primario quello di promuovere la cultura del dono e mantenere viva la memoria di Simone attraverso iniziative sociali e benefiche.

Il Significato dell’Associazione

L’annuncio della creazione dell’associazione rappresenta un momento cruciale per Torre del Greco, che accoglie una nuova realtà dedicata a sensibilizzare la popolazione su temi di grande valore umano. La nascita di questa associazione è un invito a riflettere sull’importanza della donazione, una pratica che può trasformare la vita di molte persone.

Alla base di questa iniziativa c’è la volontà di convertire il dolore in speranza, continuando così l’opera di generosità di Simone. L’associazione è supportata da diverse realtà locali, come AVIS Comunale Torre del Greco ODV, ATOM – Malati e Trapiantati di Organo ODV, Rotary Club Torre del Greco – Comuni Vesuviani, e molte altre. Queste organizzazioni hanno unito le forze, portando competenze e supporto umano, per costruire un percorso comune che diffonda il valore della donazione.

Da Tragedia a Opportunità di Speranza

La presidente Archetta Colamarino ha espresso la sua gratitudine a tutte le persone che le sono state vicine nei momenti più difficili. Ha enfatizzato come il sostegno ricevuto abbia trasformato una tragedia in una nuova energia positiva.

“Grazie a loro,” ha dichiarato, “il dolore più grande ha trovato una direzione, trasformandosi in un’energia nuova: la forza di costruire qualcosa che parli di vita, di solidarietà e di bene, proprio come Simone ha fatto con il suo gesto d’amore che ha salvato sedici persone.” Queste parole racchiudono il significato più profondo dell’associazione, un luogo concepito per custodire una memoria che si traduce in un impegno concreto verso gli altri.

Simone è già “immortale”: i suoi organi, donati nel momento della tragedia, hanno restituito nuova vita a chi ne aveva bisogno. Questo gesto non solo ha salvato vite, ma ha anche dato vita a un’iniziativa che porterà avanti il suo nome per sempre.

Il Ruolo delle Istituzioni

Nella comunicazione che ha accompagnato la nascita dell’associazione, non è mancato un significato ringraziamento alle istituzioni che hanno supportato il mondo di Simone. Un pensiero speciale è stato rivolto al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, alla Polizia di Stato e al Questore di Napoli, Maurizio Agricola, per la vicinanza e il sostegno dimostrati in questo percorso.

In aggiunta, l’associazione ha espresso riconoscenza al Comune di Torre del Greco e in particolare agli Uffici Sport e Cultura per la collaborazione fornita durante l’iter amministrativo necessario per le varie iniziative in programma.

Un Memoriale per la Vita

Il 27 giugno 2026 segnerà un’importante tappa per la neonata associazione, che si presenterà ufficialmente alla città con il 1° Memorial “Simone De Martinis – Un Gol per la Vita,” che avrà luogo allo Stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco.

L’evento, contraddistinto da finalità benefiche, si dedica alla memoria di Simone e promuoverà la cultura del dono, coinvolgendo associazioni, istituzioni, forze dell’ordine e cittadini in una giornata di partecipazione e condivisione. Questo evento rappresenta un’opportunità unica non solo per onorare la memoria di Simone, ma anche per trasformare il ricordo in un messaggio di speranza e solidarietà verso il prossimo.

Il Memorial si preannuncia come un appuntamento speciale per tutta la città, capace di alimentare un senso di comunità e di impegno verso valori fondamentali come la generosità e l’aiuto reciproco.

Con eventi come questo, l’Associazione Simone De Martinis intende non solo mantenere viva la memoria del giovane poliziotto, ma anche ispirare una nuova generazione a considerare l’importanza della donazione di organi come un atto di amore e altruismo.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulle iniziative dell’associazione, è possibile consultare il sito ufficiale dell’Associazione Simone De Martinis e le piattaforme di social media correlate.

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