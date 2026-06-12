Torre Annunziata: cantieri abbandonati e porto non pronto per l’estate. Disagi in vista.

Il Porto di Torre Annunziata: Un Inizio Estivo Senza Fine

L’estate a Torre Annunziata è in pieno corso, ma il Porto, fondamentale per la comunità e il turismo, rimane ancora recintato. Dopo settimane di attesa, i cittadini si interrogano sulla reale tempistica e sull’effettiva apertura dell’infrastruttura.

I Lavori Non Si Fermano: Un’Ingiustizia per i Cittadini

I lavori di ristrutturazione iniziati lo scorso anno erano programmati per terminare entro l’estate di quest’anno, ma a oggi non si intravedono segnali di completamento. Per la seconda estate consecutiva, i torresi non possono usufruire di un’area di rilevante importanza sia simbolica che funzionale. Le promesse fatte dalla vecchia amministrazione, ora sciolta, di rendere il porto un punto d’interesse e un efficace parcheggio simbolizzano delusioni pesanti per la comunità.

In un’intervista, l’ex sindaco Cuccurullo aveva dichiarato che i lavori erano a buon punto e che ci sarebbe stata una presa in consegna anticipata per l’area di sosta. “La darsena non rimarrà chiusa fino ad agosto”, aveva rassicurato, ma la recente realtà del cantiere, che rimane deserto, sembra sconfessare quelle affermazioni. Andare al mare risulta complicato per i cittadini, aggiungendo ulteriore stress durante l’affollata stagione estiva.

Modifiche al Progetto: Una Scommessa Rivelatasi Rischiosa

Recentemente, il progetto di riqualificazione è stato rivisitato a maggio 2026. Molti cittadini e forze dell’ordine avevano segnalato che la progettazione iniziale dei posti auto era inadeguata e potenzialmente pericolosa. Il Comune ha assicurato che gli uffici stanno lavorando per rendere fruibili l’ex Damiano e l’Hub Portuale, con l’obiettivo di garantire circa 300 posti auto sul water front. Tuttavia, a un mese dall’annuncio, i posti auto sono ancora assenti, e il Porto di Torre Annunziata si aggiunge a una lunga lista di cantieri incompiuti.

Infatti, l’Hub Portuale, previsto per essere realizzato entro il 2024, è rimasto immobile, coperto da erbacce e segni di abbandono. La situazione lungo il lungomare è desolante, costellata di transenne e impalcature ora parte del paesaggio quotidiano. I cittadini hanno imparato a navigare tra queste ostacoli durante le loro passeggiate nella Villa Comunale, un’area che dovrebbe essere di bellezza e relax.

Il Degrado di Villa del Parnaso e Altre Aree Sociali

Anche Villa del Parnaso, un importante punto di accesso alla spiaggia dal Corso principale, versa in uno stato di degrado allarmante. Invaso da rifiuti e caratterizzato da aiuole trascurate e abbandonate, il luogo è caduto in una sorta di oblio, malgrado un intervento di riqualificazione avvenuto nel 2017. La situazione attuale è sintomo di una gestione inefficace dei progetti pubblici, che vengono annunciati con grande entusiasmo ma raramente portati a termine.

In un contesto come quello di Torre Annunziata, dove l’amore per la propria città è forte, le aspettative di miglioramento si scontrano con la dura realtà. Ogni estate che passa senza la fruibilità del Porto e con una Villa del Parnaso trascurata contribuisce a un crescente malcontento tra i cittadini. La bellezza di una costiera amata si accompagna a un senso di impotenza e frustrazione per la mancanza di investimenti e manutenzione.

Per ora, la speranza di vedere realizzati questi progetti rimane un punto interrogativo nella mente dei torresi. La mancanza di informazioni chiare da parte dell’amministrazione e i cantiere fermi non fanno altro che aumentare le incertezze. La comunità continua a chiedere una visione chiara e azioni concrete, affinché si ripristini il decoro urbano e si riannodino i legami con i luoghi che sono tanto cari alla cittadinanza.

Fonti ufficiali: Comune di Torre Annunziata, dichiarazioni dell’ex sindaco Cuccurullo, rapporti di sicurezza locali.

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