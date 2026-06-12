Napoli esplora l’innovazione nelle terapie cardiovascolari: scopri il futuro della salute.

Minimally Invasive and Catheter Solutions: Il MICS 2026 a Napoli

Napoli ospita la nona edizione del MICS 2026 – Minimally Invasive and Catheter Solutions, un congresso internazionale dedicato alle tecniche mininvasive e alle soluzioni transcatetere per le patologie valvolari cardiache e la fibrillazione atriale. L’evento si svolge dall’11 al 13 giugno presso l’Hotel Excelsior e riunisce oltre 120 esperti a livello mondiale per discutere le nuove prospettive terapeutiche in un contesto multidisciplinare.

Esperti Internazionali a Confronto

Il congresso, organizzato dalla Mitral Academy e sostenuto da GVM Care & Research e Università Europea di Roma, ha visto la partecipazione di importanti figure del settore medico. Tra i relatori ci sono il prof. Giuseppe Speziale, Presidente della Mitral Academy, e il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. La presenza di oltre 120 esperti ha reso l’evento un’importante occasione per condividere competenze e innovazioni nel campo della cardiochirurgia, cardiologia interventistica e imaging cardiovascolare.

Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha messo in risalto il fondamentale apporto dell’innovazione tecnologica nella medicina cardiovascolare, sottolineando come strumenti come la cardiochirurgia mininvasiva e l’intelligenza artificiale stiano migliorando le cure per i pazienti.

Trasformare la Cura Cardiovascolare

Ettore Sansavini, Presidente di GVM Care & Research, ha dichiarato che eventi come il MICS 2026 sono cruciali per promuovere la crescita dell’intero ecosistema sanitario, favorendo il dialogo tra professionisti e centri di eccellenza. Da sempre, la medicina cardiovascolare rappresenta una sfida significativa, e la condivisione delle conoscenze è essenziale per sviluppare nuovi modelli di cura.

Il congresso sottolinea anche la necessità di coniugare l’innovazione tecnologica con l’accesso alle cure per tutti, come evidenziato dal Sindaco Manfredi. Questo è un passo cruciale per una società più giusta e sana.

Oltre alla programmazione scientifica, il MICS 2026 include workshop e opportunità di formazione pratica, incentrate su nuove tecnologie come TAVI, MitraClip, e imaging multimodale. Questi strumenti moderni stanno rivoluzionando il modo in cui diagnosticare e trattare le malattie cardiovascolari.

Comunicazione e Collaborazione: Pilastri del Successo

Bruno Zuccarelli, Presidente dell’Ordine dei medici Chirurghi e Odontoiatri di Napoli, ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra strutture ospedaliere pubbliche e private. Questo approccio consente di ottimizzare le risorse e accelerare il progresso scientifico, contribuendo allo sviluppo della ricerca in Italia.

Il congresso ha attratto nomi illustri della cardiochirurgia mondiale, con partecipanti provenienti da dieci paesi. Tra i relatori spiccano David Adams, esperto di valvola mitrale, e Gilles Dreyfus, cardiochirurgo di fama internazionale. Tali interazioni genetiche arricchiscono l’esperienza dei partecipanti e promuovono uno scambio di idee su scala globale.

La lotta contro le malattie cardiovascolari rimane una delle sfide principali nel campo della salute pubblica. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), le malattie cardiovascolari sono la principale causa di morte nei paesi occidentali. MICS 2026 rappresenta una piattaforma per discutere le tecnologie emergenti e le strategie innovative per affrontare questa crisi sanitaria.

Il congresso non solo si concentra sull’adozione di tecnologie all’avanguardia, ma esplora anche il futuro della cura cardiovascolare attraverso la Care Revolution. Le sessioni finali del programma affronteranno tematiche come intelligenza artificiale, comunicazione e dinamiche organizzative, offrendo un’opportunità unica per riflettere su come migliorare la qualità della vita dei pazienti.

In questa cornice, sarà attivata anche l’Advanced Mobile Clinic di GVM Care & Research, che offrirà screening cardiologici gratuiti ai cittadini. Questo servizio dimostra l’impegno del congresso nel combattere l’ineguaglianza nell’accesso alle cure e promuovere la prevenzione.

In un mondo sempre più interconnesso, la medicina deve evolversi. Gli esperti concordano che l’intelligenza artificiale non sostituirà il medico, ma lo aiuterà a massimizzare il tempo dedicato all’ascolto dei pazienti. La gestione di dati clinici di alta qualità è fondamentale per passare da una sanità reattiva a un modello predittivo e interattivo.

Con un programma dedicato e ricco di eventi significativi, MICS 2026 si conferma come un faro di innovazione e collaborazione nel campo della cardiologia, valorizzando l’importanza strategica di Napoli e della Campania come hub scientifico. Per ulteriori informazioni, visitate i siti ufficiali della Mitral Academy e GVM Care & Research.

Fonti:

Non perderti tutte le news su Napoli+