12 Giugno 2026

Jannik Sinner valuta di boicottare il torneo di doppio misto US Open per controversie salariali.

redazione 12 Giugno 2026
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Jannik Sinner e il possibile boicottaggio del mixed doubles agli US Open

Jannik Sinner è tra i nomi più illustri del tennis mondiale e, secondo recenti notizie, sta considerando l’idea di unirsi a un gruppo di atleti che potrebbero boicottare l’evento di tennis in doppio misto agli US Open. Le tensioni sono aumentate a causa di questioni legate ai compensi e alla rappresentanza dei giocatori nei tornei del Grande Slam.

Le polemiche sono emerse dopo che gli US Open hanno modificato il formato del mixed doubles, rendendolo un evento più breve e focalizzato sull’attrazione di giocatori di singolare di alto profilo. Questa nuova struttura ha già incontrato il disappunto dei specialisti del doppio, che vedono le loro opportunità ridotte in un contesto di competizione crescente.

Le preoccupazioni sono amplificate dalle discussioni più ampie riguardanti il benessere dei giocatori e la loro influenza sulle decisioni. Le voci critiche si sollevano nuovamente mentre il dibattito sul ruolo degli eventi misti si mischia a una controversia più ampia sulle entrate del Grande Slam.

Le modifiche agli US Open: il nuovo format del mixed doubles

Il mixed doubles agli US Open presenta ora un nuovo formato, con un tabellone a 16 squadre e un sistema di punteggio in set brevi. I vincitori del torneo si porteranno a casa un premio di un milione di dollari. Queste modifiche sono state progettate per elevare il profilo del mixed doubles, ma hanno sollevato preoccupazioni trasversali per quanto riguarda il ruolo e la rappresentanza dei giocatori di doppio tradizionale.

Giocatori come Sara Errani e Andrea Vavassori, i quali avevano già conquistato il titolo di mixed doubles, hanno descritto le nuove regole come una “profound injustice”, sottolineando come la mancanza di comunicazione tra gli organizzatori e i partecipanti sia stata una mancanza significativa. Altri atleti, come Jan Zielinski, si sono uniti al coro di critiche, mettendo in evidenza l’assenza di dialogo prima dell’implementazione delle novità.

Questo malcontento si inserisce in un contesto di contestazione maggiore, in cui le richieste dei giocatori per equità nelle remunerazioni e per una rappresentanza adeguata nei tornei stanno diventando sempre più pressanti. La riduzione della visibilità e delle opportunità per i giocatori di doppio tradizionale viene vista come un’ingiustizia nei confronti degli atleti che hanno dedicato la loro carriera a questo sport.

Sinner e le rivendicazioni dei giocatori sui compensi del Grande Slam

Il coinvolgimento di Jannik Sinner solleva ulteriormente l’attenzione sulla questione dei premi e delle condizioni di partecipazione nei tornei del Grande Slam. La potenziale decisione di boicottare il mixed doubles non è un fenomeno isolato, ma fa parte di una problematica più ampia che coinvolge i principali giocatori dell’ATP e della WTA. Le richieste di un maggiore accesso alle entrate dei tornei e di un sostegno più robusto per il benessere degli atleti sono all’ordine del giorno.

Una delle richieste più rilevanti da parte dei giocatori implica ottenere il 22% delle entrate del Grande Slam entro il 2030. Fonti della BBC segnalano che i principali atleti stanno esercitando pressioni sui dirigenti dei tornei affinché si coinvolgano attivamente nelle discussioni riguardanti premi e rappresentanza. Questo crescente dissenso si traduce in una vera e propria battaglia che potrebbe avere ripercussioni significative sul futuro dei tornei del Grande Slam.

Per gli US Open, la questione non è solo pratica ma anche politica. Se i giocatori di punta decidono di non sostenere il nuovo formato del mixed doubles, la credibilità dell’evento potrebbe subire un colpo notevole. La situazione attuale richiede un’attenta riflessione da parte degli organizzatori, che devono bilanciare il desiderio di attrarre talenti con la necessità di mantenere l’integrità del gioco e delle sue diverse forme.

Il futuro del tennis e delle sue dinamiche

Il futuro del tennis e del suo ecosistema è in una fase delicata. Con la crescente professionalizzazione dello sport e il focus commerciale sempre più accentuato, la relazione tra giocatori, organizzatori e sponsor si sta facendo sempre più complessa. L’eventualità di un boicottaggio da parte di Sinner e di altri giocatori di prestigio potrebbe rappresentare un punto di svolta, rendendo evidente la necessità di rinegoziare i termini della partecipazione e della distribuzione delle entrate.

Se gli organizzatori non ascoltano le esigenze e le preoccupazioni dei giocatori, potrebbero trovarsi ad affrontare ripercussioni significative, non solo in termini di reputazione, ma anche di partecipazione e interesse da parte del pubblico. La questione del compromesso tra tradizione e innovazione si fa sempre più urgente e rilevante, non solo per il mixed doubles, ma per l’intero panorama del Grande Slam.

Fonti ufficiali: BBC, ATP

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