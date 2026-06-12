Dove acquistare i biglietti per Argentina-Algeria del 17 giugno alla Coppa del Mondo.

Argentina e Algeria: La Partita di Apertura al Mondiale 2026

MIAMI GARDENS, FLORIDA – Il 10 ottobre 2025, lo stadio Hard Rock ha vibrato di passione calcistica durante l’amichevole tra Argentina e Venezuela, dove Giovani Lo Celso ha siglato il primo gol della partita, festeggiato dai compagni Lautaro Martínez e Nicolás Tagliafico. La Nazionale argentina, campione in carica, si prepara ora ad affrontare l’Algeria in un incontro cruciale il 17 giugno 2026.

L’Argentina arriva a questo incontro con le aspettative elevate, pronta a dimostrare la sua forza sin dall’inizio di questo torneo prestigioso. La squadra, reduce da una storica vittoria in Qatar, ha mantenuto il nucleo di campioni esperti, ma ha anche integrato nuovi talenti che promettono di portare freschezza e dinamismo al gioco. Lionel Scaloni, il ct, è chiamato a gestire al meglio le risorse disponibili in un clima caldo e impegnativo come quello nordamericano.

L’Impatto delle Star Argentini contro un’Algeria Decisa

Questa sfida si preannuncia come un intrigante confronto tattico, con l’Argentina che vanta il suo inconfondibile stile di gioco sudamericano e una solida capacità di possesso palla, mentre l’Algeria mira a sfruttare la sua compattezza difensiva e la velocità nelle ripartenze. I Deserti Foxes, tornati in un Mondiale dopo aver saltato le ultime due edizioni, sono determinati a dimostrare di appartenere all’élite del calcio mondiale, sostenuti da una qualificazione rigorosa e stimolante nella CAF.

Attualmente, la squadra argentina si basa su giocatori chiave come Lionel Messi, che continua a brillare come faro della squadra. Tuttavia, il talento non si ferma a un solo nome: Emiliano Martínez in porta, Cristian Romero e Rodrigo De Paul, insieme ad Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Julian Alvarez e Lautaro Martínez, contribuiscono a un roster di alta qualità e varietà.

Per l’Algeria, Riyad Mahrez ricopre un ruolo fondamentale come capitano e leader creativo, supportato da un mix di esperienza e freschezza come Rayan Ait-Nouri, Amine Gouiri, Mohamed Amoura, Hicham Boudaoui e Ibrahim Maza. Questo affiatato gruppo è pronto a insidiare la sicurezza difensiva argentina.

La Potenziale Formazione di Argentina e Algeria

In vista della sfida contro l’Algeria, Scaloni sta valutando come schierare al meglio la sua squadra. Messi, mentre gestisce il suo carico di lavoro, è atteso in campo dall’inizio, ma potrebbe non giocare per l’intero incontro a seconda delle circostanze della partita. Altre preoccupazioni riguardano Enzo Fernández, recentemente rientrato in forma dopo un lieve infortunio, e la decisione tra Lisandro Martínez e Nicolás Otamendi per completare la difesa con Cristian Romero.

Si prevede che l’Argentina scenderà in campo con: Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; De Paul, Fernández, Mac Allister; Messi, Lautaro, Álvarez.

Dall’altra parte, l’Algeria, preparata sotto la guida di Vladimir Petković, ha mantenuto buone condizioni atletiche ed è pronta a sfruttare le debolezze argentine. Mahrez guiderà l’attacco, pronto a sfruttare ogni spazio lasciato libero dalla linea difensiva argentina. Con Ismaël Bennacer tornato al 100%, la squadra algerina promette di essere una sfida ostica per gli argentini.

Le probabili formazioni per l’Algeria includono: Mandrea; Atal, Mandi, Bensebaini, Aït-Nouri; Zerrouki, Bennacer, Aouar; Mahrez, Bounedjah, Benrahma.

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Storia alla mano, l’Argentina ha affrontato l’Algeria solo una volta a livello senior, in un’amichevole nel 2007, in cui ha prevalso con un punteggio di 4-3. Questo incontro rappresenta quindi un nuovo capitolo nella storia delle due nazionali, rendendo questo scontro ancora più affascinante.

Fonti ufficiali per informazioni sui biglietti possono essere consultate sui rispettivi siti delle federazioni calcistiche di Argentina e Algeria.

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