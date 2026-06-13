Scopri la nuova Galleria delle Porcellane al Museo di Capodimonte: oltre 1500 autentici pezzi.

Un Nuovo Capolavoro a Napoli: La Galleria delle Porcellane

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte ha inaugurato una straordinaria esposizione dedicata all’arte della porcellana, confermando il suo ruolo di custode della storia e della cultura partenopea. La nuova Galleria delle Porcellane, aperta al pubblico, si estende su 16 sale e ospita oltre 1500 pezzi di ceramiche e porcellane, offrendo ai visitatori un’opportunità unica di immergersi in un patrimonio artistico senza pari.

Questa iniziativa rappresenta un’importante tappa per il Museo, da sempre punto di riferimento per l’arte e la cultura a Napoli. La Galleria, frutto di un meticoloso lavoro di allestimento, non solo mette in mostra opere di inestimabile valore, ma celebra anche secoli di tradizione artistica legata alla lavorazione della porcellana. Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha espresso la sua soddisfazione sui social, sottolineando che il museo continua a sorprendere grazie a allestimenti che valorizzano le collezioni anche a livello internazionale.

“Il Museo e Real Bosco di Capodimonte non smette mai di stupire. La nuova Galleria delle Porcellane apre al pubblico con un allestimento che valorizza una delle collezioni più importanti d’Europa”, ha scritto Manfredi. L’amore per l’arte è palpabile nelle sale affollate da visitatori curiosi, desiderosi di scoprire le meraviglie custodite nel museo.

Un Percorso Espositivo Unico

La Galleria delle Porcellane si snoda attraverso un percorso espositivo che permette di esplorare le tappe fondamentali della storia della porcellana. Ogni sala racconta una storia diversa, dalle origini della ceramica cinese alle influenze europee, fino ad arrivare alle decorazioni tipiche della tradizione napoletana. Ogni pezzo è scelto con cura per illustrare l’evoluzione di quest’arte, rendendo l’esperienza non solo visiva, ma anche educativa.

“Per la prima volta nella storia di Napoli, le straordinarie raccolte di porcellana del Museo e Real Bosco di Capodimonte, tra le maggiori al mondo, sono visibili al pubblico in una grandiosa esposizione”, ha affermato il direttore del Museo, Eike Schmidt. La selezione esposta include opere rare e preziose, che evidenziano dettagli artistici e tecniche di lavorazione uniche, permettendo ai visitatori di apprezzare la maestria degli artigiani del passato.

Il valore di questa esposizione non si limita solo agli oggetti esposti, ma si estende anche alla valorizzazione della città di Napoli come centro di arte e cultura. Manfredi ha aggiunto: “Le porcellane rappresentano un pezzo della nostra storia, ma anche presente e futuro: questa esposizione restituisce alla città di Napoli uno dei suoi grandi gioielli”. La Galleria delle Porcellane non è solo un’esibizione di arte, ma un vero e proprio tributo all’eredità culturale di Napoli.

Una Visita Indimenticabile per Artisti e Curiosi

Per chi desidera scoprire le meraviglie della porcellana, la Galleria delle Porcellane rappresenta una meta imperdibile. L’allestimento è concepito per accogliere visitatori di tutte le età, con percorsi interattivi e materiali informativi per approfondire la conoscenza di questa forma artistica. Inoltre, eventi speciali e visite guidate sono programmati regolarmente, offrendo spunti ulteriori per una visita coinvolgente e istruttiva.

È un’opportunità unica per capire come la porcellana abbia influenzato non solo l’arte ma anche la vita quotidiana nel corso dei secoli. Ogni visita diventa così un occasione per riflettere sul legame tra passato e presente, sottolineando il ruolo del museo come custode della cultura e della memoria collettiva. Il Museo e Real Bosco di Capodimonte invita tutti a partecipare a questo grande evento e a scoprire la bellezza di una collezione che parla da sola.

Per maggiori informazioni sulla Galleria delle Porcellane e per pianificare la vostra visita, potete consultare il sito ufficiale del Museo e Real Bosco di Capodimonte [qui](https://www.museocaporeale.it) e seguire gli aggiornamenti sui social media.

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