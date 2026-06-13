Festa della Musica a Napoli: concerti gratuiti nei luoghi più suggestivi della città.

Festa della Musica 2026: Napoli si prepara a una giornata di concerti gratuiti

La programmazione della Festa della Musica 2026 è stata finalmente svelata. Questo atteso evento si terrà il 21 giugno in varie piazze di Napoli, e offrirà concerti e spettacoli accessibili a tutti, completamente gratuiti. L’obiettivo è riunire la città in un’esperienza musicale unica, che coinvolgerà ogni angolo, dal centro alle periferie.

Una mappa sonora metterà in scena le bellezze e le diversità della città, trasformando i quartieri in veri e propri palcoscenici a cielo aperto. Saranno coinvolte sei municipalità che abbracciano il tema “La voce dei luoghi”, sottolineando l’importanza della musica come strumento di valorizzazione culturale e coesione sociale.

Programma della giornata: un viaggio musicale tra storia e novità

La Festa della Musica attraverserà Napoli per tutta la giornata del 21 giugno, portando con sé una varietà di generi e artisti d’ogni età. I punti di maggiore rilevanza, come Piazza Dante, Piazza degli Artisti, Piazza San Pasquale, Piazza San Francesco di Paola e Porta Capuana, saranno animati a partire dalle prime ore del mattino.

Nella fascia serale, dalle 18.00 alle 21.00, due location di grande valore saranno i protagonisti: il suggestivo belvedere di Monte Echia e Piazza Giovanni Paolo II a Scampia. Qui, musicisti, band, cori, scuole di musica, dj e artisti emergenti unendo le loro forze per creare una grande festa che porterà la cultura direttamente nel cuore della vita urbana.

Il clou della giornata si terrà a Piazza Mercato, a partire dalle 21.00, con il WORLD SUMMIT, un grande concerto-evento gratuito ideato e diretto da Enzo Avitabile. Questo progetto rappresenta un elemento chiave della visione culturale del Comune di Napoli, offrendoci un viaggio sonoro che intreccia Africa, Mediterraneo ed Europa. Tra gli artisti di spicco che saliranno sul palco, ci saranno la celebre beninese Angélique Kidjo, la musicista maliana Rokia Traoré, i rapper Ntò e Sayf, e la voce dei 99 Posse, ‘O Zulù. Sarà presente anche l’attore e regista Massimiliano Gallo, conferendo ulteriori sfumature all’evento.

Il sindaco Manfredi ha dichiarato: “Napoli si conferma, ancora una volta, la grande capitale culturale del Mediterraneo e un crocevia universale di linguaggi, storie e popoli. Il World Summit non è solo un concerto straordinario, ma è il manifesto culturale di Napoli Città della Musica.” In un periodo in cui la necessità di dialogo è forte, la città risponde con la potenza dell’incontro musicale.

L’idea di mettere sullo stesso palco la tradizione partenopea, i ritmi del continente africano e le sonorità urbane europee mette in risalto l’identità di Napoli come città accogliente. Questa manifestazione non si limiterà a un singolo grande evento: le performance si estenderanno a sei diverse municipalità, da Scampia a Chiaia, dal Vomero a Porta Capuana. In questa edizione, verrà valorizzata non solo Piazza Mercato ma anche spazi urbani rigenerati come Monte Echia, per offrire un’esperienza musicale davvero immersiva.

I ringraziamenti vanno a Enzo Avitabile, agli straordinari artisti internazionali e nazionali, e alle strutture comunali che, insieme all’Assessorato al Turismo e all’Area Cultura, hanno reso possibile questa programmazione ambiziosa.

La Festa della Musica 2026 rappresenta dunque un’opportunità unica per vivere Napoli attraverso la musica. Non sarà solo un semplice evento, ma un’esperienza collettiva in cui ogni partecipante potrà sentirsi parte di una comunità unita dalla melodia e dalla cultura.

Per ulteriori informazioni e dettagli sulla programmazione, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Napoli e le piattaforme informativе dedicate all’evento.

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