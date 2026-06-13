13 Giugno 2026

Fratello spara al familiare e si barrica in casa: tensione alle stelle.

Anna Gaia Cavallo 13 Giugno 2026
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Attimi di terrore a Giugliano in Campania: un violento scontro familiare ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Un uomo di 44 anni ha aperto il fuoco contro il fratello durante un acceso alterco, causando panico tra i residenti della zona.

Un accesa lite che sfocia nel dramma

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di venerdì, nei pressi di via Frezza. Le prime testimonianze indicano che l’alterco tra i due fratelli è iniziato nel cortile di un condominio. In un momento di inaudita violenza, l’uomo ha estratto una pistola e ha sparato più volte in direzione del parente. Alcuni residenti hanno raccontato di aver udito almeno sette colpi, i quali, per fortuna, non hanno colpito il bersaglio, ma si sono invece conficcati in un’auto parcheggiata nelle vicinanze.

La vittima ha avuto la prontezza di riflessi necessaria per fuggire a piedi e mettersi in salvo, ma l’aggressore, in preda al panico, si è rapidamente ritirato nel proprio appartamento. Non contento, si è affacciato alla finestra dell’abitazione e ha continuato a sparare, rendendo la scena ancora più drammatica. La comunità locale è stata scossa da questo grave episodio, con i residenti che hanno raccontato di momenti di vera paura e angoscia.

Intervento delle forze dell’ordine

Dopo la sparatoria, il 44enne si è barricata nell’appartamento che condivide con la madre. Subito dopo, sono scattati i soccorsi e sul luogo sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Giugliano. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di evitare ulteriori danni e di garantire la sicurezza della zona. Le sirene delle auto di pattuglia hanno messo in allerta l’aggressore, il quale ha tentato un’ultima disperata fuga. Rientrato in strada, ha provato a dileguarsi a bordo della sua automobile. I militari, tuttavia, sono stati in grado di fermarlo prima che potesse allontanarsi.

Al termine del suo tentativo di fuga, il 44enne è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e porto illegale d’arma da fuoco. Attualmente, si trova in stato di fermo, mentre le indagini proseguono per chiarire le motivazioni che hanno portato a un gesto tanto estremo. Secondo alcune fonti, sembra che vi fossero preesistenti contrasti tra i due fratelli, ma le esatte cause dell’aggressione sono ancora da definire.

Nel frattempo, i Carabinieri hanno avviato una vasta operazione di ricerca nelle aree circostanti, sospettando che il 44enne possa aver cercato di disfarsi dell’arma durante i momenti concitati della cattura. Ulteriori dettagli sulla dinamica dei fatti e sull’arma utilizzata saranno forniti non appena disponibili. Testimonianze di residenti e vicini hanno già cominciato a emergere, rivelando un quadro di preoccupazione e inquietudine che ha permeato l’intera area.

Le autorità locali hanno espressamente condannato la violenza domestica, sottolineando l’importanza di interventi e supporti per evitare che episodi di questo tipo possano ripetersi in futuro. In segno di solidarietà, diversi gruppi e associazioni hanno preso posizione, invitando la comunità a denunciare qualsiasi forma di violenza e a non rimanere in silenzio di fronte a situazioni di conflitto e abuso.

Questo tragico evento riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle comunità e sull’importanza della prevenzione della violenza domestica. Le istituzioni sono chiamate a rafforzare le misure di sicurezza e a mettere in atto programmi di sensibilizzazione per educare la popolazione. Non è il primo episodio di violenza che colpisce Giugliano in Campania, e i cittadini chiedono a gran voce un intervento decisivo per garantire la loro sicurezza e quella delle famiglie.

Le indagini sono attualmente in corso e la comunità resta in attesa di maggiori informazioni riguardo alla catena di eventi che ha portato a questo drammatico conflitto familiare. Fonti ufficiali confermano che ogni azione intrapresa sarà mirata a garantire la giustizia e la sicurezza nella zona.

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