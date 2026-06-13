Jack Draper perde punti in classifica dopo il ritiro da Queen’s.

Jack Draper: Inizio Difficile per la Stagione ATP 2026

Jack Draper sta attraversando un momento particolarmente sfidante all’inizio della stagione ATP 2026. Le sue difficoltà sono in gran parte attribuibili a infortuni e a una forma non costante, rendendo questo periodo alquanto complesso per il 24enne.

Fino ad oggi, Draper ha disputato solo nove incontri, con un record di 5 vittorie e 4 sconfitte. Questa limitata partecipazione ha reso difficile per lui trovare una reale continuità di rendimento.

Per cercare di ribaltare la situazione durante la stagione sui campi in erba, Draper ha deciso di integrare Andy Murray nel suo staff tecnico. Nonostante questo passo significativo, non è ancora sceso in campo sui campi in erba in questa stagione.

Redditività e Colpi di Scena: Il Calo di Jack Draper nella Classifica ATP

L’assenza dai tornei ha avuto delle conseguenze sul ranking di Draper. Attualmente, l’atleta britannico ha perso il titolo di numero uno del Regno Unito, scivolando dietro a Cameron Norrie e Jan Choinski, e attualmente occupa il terzo posto nella gerarchia britannica.

A rendere ancora più inquietante la situazione è il calo di 37 posizioni nella classifica ATP, che lo ha visto scivolare fino al 112° posto. La sua posizione ha subito un ulteriore colpo dopo la sua mancanza al Roland Garros, che gli è costata 200 punti essenziali da difendere.

Questo contrasta nettamente con la sua performance dello scorso anno, quando ha raggiunto il suo miglior ranking di carriera, piazzandosi al quarto posto mondiale.

Possibili Ritorni in Vista: Eastbourne Come Finestra di Opportunità

Nonostante le avversità, ci sono segnali positivi per Jack Draper. Quando è stato ufficializzato il suo ritiro dal torneo di Queen’s, l’atleta ha rivelato che punta a tornare in competizione all’ATP 250 di Eastbourne, evento che rappresenta un’importante occasione di preparazione in vista di Wimbledon.

Nonostante le interruzioni, Draper è comunque riuscito a mostrare lampi della sua qualità durante l’anno. Anche se le sue apparizioni sono state limitate, ci sono stati momenti che ricordano perché ci siano state così alte aspettative su di lui. Ha anche ottenuto una vittoria significativa contro Novak Djokovic a Indian Wells, il che dimostra che il talento è ancora presente.

Il problema principale rimane la sua incapacità di mantenere la costanza, una difficoltà che lo ha accompagnato sin dall’inizio della sua carriera. La strada per recuperare posizioni nella classifica ATP e ritrovare fiducia sembra tortuosa, ma la determinazione di Draper potrebbe fare la differenza nei prossimi tornei.

Per rimanere aggiornati sulle ultime notizie e analisi del tennis, potete seguire fonti ufficiali come il sito ATP Tennis [ATP Tour](https://www.atptour.com/) e il portale British Tennis [British Tennis](https://www.lta.org.uk/).

Osservando i prossimi eventi e il ritorno di Draper, gli appassionati di tennis attendono con ansia di vedere se riuscirà a riprendersi e a tornare ai vertici della competizione.

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