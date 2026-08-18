Malta e Stati Uniti rafforzano la cooperazione nella lotta al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta e Stati Uniti puntano a rafforzare la cooperazione nella lotta al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata.

L’ambasciatrice degli Stati Uniti Somers Farkas ha incontrato il ministro maltese per gli Affari interni e la Sicurezza, Glenn Bedingfield, per discutere di cooperazione in materia di sicurezza e applicazione della legge, compresi gli sforzi coordinati per contrastare la criminalità transnazionale. Farkas ha definito l’incontro un’occasione per far avanzare il partenariato bilaterale e promuovere la stabilità regionale.

“La nostra partnership nel contrasto alla criminalità transnazionale e nella promozione della stabilità regionale rafforza entrambe le nostre nazioni”, ha dichiarato Farkas.

L’ambasciatrice ha aggiunto che Stati Uniti e Malta intendono ampliare la collaborazione nei prossimi mesi, con particolare attenzione al contrasto del traffico illecito di droga e delle reti criminali organizzate.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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