Basket Napoli in Europa: Rizzetta annuncia la partecipazione alla EuroCup.

Ritorno di Napoli nell’Europa del Basket: La Partecipazione alla BKT EuroCup

Il presidente Rizzetta: “Avevamo questo desiderio, esserci riusciti è gratificante”

Napoli. Nella giornata di venerdì 12 giugno 2026, il club Napoli Basketball ha ufficialmente ricevuto una wild card per partecipare alla BKT EuroCup, la seconda competizione più prestigiosa della EuroLeague. Questa notizia segna un’importante tappa nel percorso di rinascita della squadra, che torna a calcare le scene europee dopo quasi venti anni dalla sua ultima partecipazione nella stagione 2006-2007.

“Un Grande Passo per il Basket Napoletano”

“La nostra partecipazione alla BKT EuroCup rappresenta un momento storico per Napoli Basketball”, ha dichiarato il presidente Matt Rizzetta. “Abbiamo sempre sperato di riportare la nostra città e la sua straordinaria tifoseria nel panorama del basket europeo. Riuscire ad ottenere questa opportunità è motivo di grande soddisfazione per tutto il nostro team.”

Nel comunicato ufficiale, il club ha sottolineato l’importanza di questa wild card concessa dall’ECA. Il presidente Rizzetta ha evidenziato il lavoro svolto nella scorsa stagione per costruire una squadra competitiva e organizzata, pronta a affrontare sfide significative nel contesto europeo. “Questa partecipazione non è solo un punto d’arrivo, ma un ulteriore passo avanti nel nostro progetto di crescita. Ci impegneremo al massimo per alzare il nostro livello e continuare a migliorare”, ha aggiunto Rizzetta.

Una Grande Oportunità per la Città di Napoli

La partecipazione alla BKT EuroCup offre a Napoli Basketball una piattaforma internazionale senza precedenti. “È un’occasione straordinaria di visibilità per il nostro club e i nostri sponsor. Avere un palcoscenico europeo significa poter mostrare il nostro talento e la passione dei nostri tifosi a una vasta audience internazionale”, ha spiegato Rizzetta.

Il presidente ha anche sottolineato l’importanza della coinvolgimento della comunità locale e dei partner nella crescita del club. Questo traguardo rappresenta non solo un successo sportivo, ma anche un’opportunità per rafforzare il legame con la città e il suo territorio. “Insieme, possiamo creare un movimento che non si limiti solo al basket, ma che coinvolga tutta la comunità napoletana”, ha aggiunto.

La Storia di Napoli Basket e le Sfide Future

Negli ultimi anni, Napoli Basketball ha intrapreso un percorso di ricostruzione e sviluppo, mirato a riportare la squadra ai vertici del basket italiano e, ora, europeo. L’assegnazione della wild card è una chiara testimonianza del lavoro di squadra e della dedizione di tutti coloro che fanno parte del club. La partecipazione in EuroCup rappresenta l’apice di questo lavoro, aprendo le porte a nuove sfide e opportunità.

La squadra ora si prepara a rafforzare ulteriormente il proprio roster e a sviluppare strategie per affrontare al meglio le competizioni a venire. “Siamo consapevoli che il livello di difficoltà aumenterà notevolmente, ma abbiamo fiducia nel nostro progetto e nella nostra capacità di affrontare questi nuovi ostacoli”, ha commentato Rizzetta. La volontà di investire nel settore giovanile e di costruire una mentalità vincente sarà cruciale per il futuro del club.

Il Ritorno dell’Orgoglio Napoletano nel Basket Europeo

La strada verso l’EuroCup non è stata semplice, ma la ferma determinazione della dirigenza, dei giocatori e della tifoseria è stata decisiva. Questo traguardo riaccende l’orgoglio dei tifosi, che da anni seguono con passione e dedizione le sorti della loro squadra. Il calore della tifoseria napoletana è noto in tutto il mondo, e la possibilità di vederla nuovamente protagonista in Europa è un motivo d’orgoglio per tutti.

La partecipazione in EuroCup rappresenta anche un’opportunità per attrarre nuovi sponsor e investimenti, creando una sinergia che potrebbe far crescere ulteriormente il club e il basket a Napoli. “Ci stiamo preparando per un futuro luminoso”, ha concluso Rizzetta, “e siamo entusiasti di affrontare questa nuova avventura con il supporto della nostra incredibile comunità”.

Per ulteriori aggiornamenti, si consiglia di seguire i canali ufficiali di Napoli Basketball e di rimanere informati sulle novità riguardanti la preparazione e il cammino della squadra in EuroCup.

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