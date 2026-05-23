Napoli-Udinese: le formazioni attese per il decisivo incontro finale di campionato.

Grigliata a Castel Volturno: l’Addio di Conte

La grigliata di giovedì a Castel Volturno segna un momento di festa e riflessione per il Napoli e il suo allenatore Antonio Conte. Il profumo del barbecue si mischia all’aria di un “rompete le righe” in arrivo, ma nella testa di Conte c’è solo un pensiero: l’ultima partita di campionato. Già con un piede lontano da Napoli, Conte sta preparando il suo addio con la massima serietà. L’incontro contro l’Udinese al Maradona rappresenta l’opportunità per blindare il secondo posto e chiudere una stagione che, sebbene contrassegnata da alti e bassi, si è rivelata cruciale per il club.

Chi conosce bene il temperamento del tecnico salentino è consapevole che la leggerezza della grigliata svanisce non appena entrano in campo le ambizioni. L’allenatore non è mai disposto a concedere distrazioni o a far scemare la tensione, neppure in un contesto di smobilitazione psicologica. Il mantra di Conte è chiaro: vincere, o quanto meno mantenere il risultato per tenere a distanza le inseguitrici.

La Formazione: Rientri e Rischi

I nodi di formazione verranno sciolti solo all’ultimo minuto, ma l’undici anti-Udinese appare già delineato. Tra i pali, Vanja Milinkovic-Savic è pronto a tornare tra i titolari, mentre la linea difensiva sarà composta da Di Lorenzo, Buongiorno e Rrahmani. Quest’ultima rappresenta la spina dorsale della squadra che punta a conquistare un risultato fondamentale per il finale di stagione.

A centrocampo, anche la presenza di Matteo Politano è una certezza. Il giocatore, schierato sulla destra, avrà il compito di garantire ampiezza e superiorità numerica. Il duo centrale sarà formato da Lobotka e McTominay, con quest’ultimo che apporterà una dose di fisicità necessaria. Sul lato sinistro, si prospetta un vero e proprio ballottaggio: Spinazzola è leggermente favorito, ma Miguel Gutiérrez è pronto a spingere per un posto da titolare.

Le vere scintille si attendono sulla trequarti offensiva, dove agiranno Alisson Santos e Kevin De Bruyne a supporto dell’unica punta Rasmus Højlund. L’attaccante, atteso a un grande impegno contro la difesa friulana, potrebbe trovare in De Bruyne un prezioso partner per creare occasioni. Se il belga non dovesse essere in grado di scendere in campo, Conte avrà già un piano B: inserire uno tra Elmas o McTominay, a seconda della necessità di solidità e inserimenti centrali.

Il Napoli si avvicina al traguardo con un mix di emozione e determinazione. Il secondo posto è vicino, ma per ottenerlo serve un ultimo sforzo. Ogni membro della squadra è consapevole che questo non è solo un incontro da archiviare, ma una tappa importante in un percorso che ha visto il club crescere e affrontare nuove sfide.

Mentre ci si prepara per l’ultima partita della stagione, la tensione e l’adrenalina sono palpabili. I tifosi accorrono al Maradona, pronti a sostenere la squadra in quello che potrebbe essere un addio memorabile per Conte. Questa partita, al di là della severità dell’allenatore, rappresenta anche l’occasione per i giocatori di dimostrare il loro attaccamento alla maglia e la voglia di onorare un percorso concluso.

In un contesto così emozionante, il club si prepara a scrivere l’ultimo capitolo di una stagione che ha portato delle lezioni importanti. Nonostante i saluti imminenti, la squadra è pronta a dare tutto per chiudere in bellezza e con mantener vivo il sogno di un futuro brillante. L’entusiasmo dei tifosi e la determinazione dei giocatori si mescolano in un’unica voce: il Napoli è pronto a lottare fino alla fine.

Per ulteriori aggiornamenti sulla partita e sulla situazione attuale del Napoli, gli appassionati possono consultare i canali ufficiali del club e i bollettini sportivi come Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport.

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