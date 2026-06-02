2 Giugno 2026

Corriere dello Sport: “Napoli, suggestione Rabiot: Allegri può diventare la chiave del colpo azzurro”

redazione 2 Giugno 2026
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Il Napoli guarda già al futuro e tra le prime idee che stanno prendendo forma per il nuovo corso tecnico spicca un nome di assoluto prestigio internazionale: Adrien Rabiot. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il centrocampista francese rappresenta una delle suggestioni più intriganti del mercato azzurro, soprattutto in vista del possibile arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina partenopea.

Secondo quanto riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il rapporto tra Allegri e Rabiot potrebbe rappresentare un fattore determinante nell’eventuale trattativa. I due hanno costruito nel corso degli anni un legame professionale particolarmente solido, prima alla Juventus e successivamente al Milan, dove il tecnico avrebbe fortemente gradito la presenza del centrocampista francese.

Come evidenzia ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la partecipazione alla prossima Champions League rappresenta un ulteriore elemento favorevole al Napoli. Rabiot, infatti, punta a disputare la massima competizione europea e il club azzurro può garantirgli una vetrina che attualmente il Milan non sarebbe in grado di offrire. Dal punto di vista economico, inoltre, l’operazione appare compatibile con i parametri del Napoli, considerando che il francese percepisce circa 3,5 milioni di euro a stagione.

Dal punto di vista tecnico, Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport sottolinea come Rabiot potrebbe formare una coppia di altissimo livello con McTominay. Entrambi interpretano il ruolo di mezzala con grande intensità, capacità d’inserimento e presenza offensiva. Lo scozzese garantisce aggressività e continuità negli attacchi alla profondità, mentre il francese aggiunge qualità nelle letture tattiche, esperienza internazionale e capacità di gestione dei tempi di gioco.

Il possibile arrivo di Rabiot è strettamente collegato anche alla situazione di Anguissa. Come spiega Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il centrocampista camerunese resta legato al Napoli da un contratto valido fino al 2027, ma il suo futuro continua a essere oggetto di valutazioni. La sensazione è che possa aprirsi uno scenario di separazione, anche se l’eventuale approdo di Allegri potrebbe modificare gli equilibri, considerata la stima che il tecnico ha sempre manifestato nei confronti del mediano africano.

Parallelamente il direttore sportivo Manna continua a lavorare per rinforzare il reparto arretrato. Tra i profili monitorati figurano Anan Khalaili dell’Union Saint-Gilloise, Dodo della Fiorentina e Mario Gila della Lazio. Per la porta, invece, resta viva la candidatura di Matej Kovar, estremo difensore della Repubblica Ceca e del PSV.

Intanto il Napoli ha ufficializzato il riscatto di Alisson Santos dallo Sporting Lisbona per 16,5 milioni di euro. Un’operazione già prevista da tempo che diventa ora realtà e che segue l’arrivo di Hojlund, confermando la volontà del club partenopeo di programmare con largo anticipo la prossima stagione.

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