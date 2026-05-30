Corriere dello Sport: “Napoli, Allegri ritrova Hojlund: il danese sarà il perno del nuovo attacco azzurro”

Il matrimonio tra Massimiliano Allegri e Rasmus Hojlund si consumerà con un anno di ritardo. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il nuovo allenatore del Napoli aveva individuato il centravanti danese come rinforzo ideale per il Milan già nell’estate del 2025, ma il destino ha preso una strada diversa: Hojlund approdò in azzurro per sopperire all’infortunio di Romelu Lukaku, mentre Allegri rimase a Milano.

Dodici mesi dopo, i loro percorsi si incrociano finalmente sotto il Vesuvio.

Hojlund al centro del progetto

Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il centravanti danese rappresenterà il punto di riferimento offensivo del nuovo Napoli targato Allegri. I numeri della sua prima stagione azzurra parlano di 16 reti complessive, il miglior rendimento realizzativo della sua carriera, ma la sensazione condivisa all’interno del club è che il classe 2003 abbia ancora ampi margini di crescita.

Fisicità, profondità e capacità di attaccare gli spazi sono le caratteristiche che hanno convinto Allegri, pronto a costruire il proprio 4-3-3 attorno alle qualità dell’attaccante danese.

Hojlund, inoltre, sarà a disposizione sin dal primo giorno del ritiro di Dimaro, visto che la Danimarca non prenderà parte al prossimo Mondiale. Un vantaggio che consentirà al nuovo tecnico di lavorare fin da subito sui meccanismi offensivi.

Serve un’alternativa

Uno dei temi principali che Allegri dovrà affrontare riguarda la gestione del centravanti. Nella stagione appena conclusa, Hojlund ha sostenuto praticamente da solo il peso dell’attacco azzurro, accumulando minutaggio e responsabilità.

Per questo motivo il Napoli è chiamato a individuare una valida alternativa, sia all’interno della rosa sia eventualmente sul mercato.

Lucca e Giovane sotto esame

Tra gli osservati speciali del nuovo allenatore figura Lorenzo Lucca. L’attaccante rientrerà dal prestito al Nottingham Forest dopo una stagione complicata, chiusa con una sola rete in Premier League e preceduta da un’esperienza poco convincente in maglia azzurra.

Come evidenzia Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Allegri dovrà capire se l’investimento da 35 milioni di euro possa ancora essere recuperato o se le strade siano ormai destinate a separarsi definitivamente.

Attenzione anche a Giovane, acquistato a gennaio per circa 20 milioni di euro. Il giovane attaccante non è riuscito a ritagliarsi grande spazio nella seconda parte della stagione, ma il club continua a credere nelle sue qualità e Allegri sarà chiamato a valutarne attentamente il potenziale.

Lukaku verso l’addio

Resta infine da definire la posizione di Romelu Lukaku. Nonostante le recenti dichiarazioni d’amore nei confronti del Napoli, il futuro del belga appare ancora lontano dall’azzurro.

L’attaccante ha un altro anno di contratto, ma la sensazione è che il club e il giocatore possano separarsi durante l’estate, liberando spazio tecnico ed economico per il nuovo progetto costruito attorno a Hojlund.

Con Allegri in panchina, il Napoli ripartirà quindi dal suo centravanti danese, considerato uno dei pilastri su cui costruire la stagione del Centenario.