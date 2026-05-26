De Laurentiis riprende il comando: Conte via, Allegri in attesa e il Napoli guarda al futuro

Il giorno dopo l’addio di Antonio Conte, Aurelio De Laurentiis si è ripreso totalmente la scena. È questa la lettura proposta da Antonio Corbo su Repubblica Napoli, che descrive il presidente azzurro come tornato pienamente al centro del progetto dopo settimane di tensioni, riflessioni e strategie legate al futuro del club. Un lunedì di retropensieri, come lo definisce Antonio Corbo, in cui il Napoli ha salutato Conte ma senza alcuna intenzione di fermarsi.

Nel suo editoriale per Repubblica Napoli, Antonio Corbo racconta come De Laurentiis abbia accompagnato Conte verso l’uscita con eleganza e freddezza, lasciandolo libero di scegliere un destino ormai già scritto. Sullo sfondo resta la figura di Massimiliano Allegri, il grande favorito per raccogliere l’eredità tecnica dell’allenatore salentino. Il brusco esonero del tecnico dal Milan, definito dal club rossonero come un “inequivocabile fallimento”, ha inevitabilmente modificato gli equilibri del mercato allenatori.

Antonio Corbo, nel suo approfondimento su Repubblica Napoli, sottolinea però come De Laurentiis non abbia alcuna fretta di ufficializzare Allegri. Il presidente vuole riflettere, valutare ogni dettaglio e soprattutto comprendere quale direzione dare al nuovo progetto tecnico. La stima nei confronti dell’ex allenatore di Juventus e Milan resta altissima, ma il Napoli si trova oggi davanti alla necessità di costruire un nuovo ciclo sostenibile, più attento agli investimenti e meno orientato alle spese folli.

Secondo Antonio Corbo su Repubblica Napoli, proprio questo sarebbe stato uno dei principali motivi della rottura con Conte. L’allenatore avrebbe compreso che il Napoli non avrebbe più potuto sostenere mercati milionari sul modello delle grandi potenze europee. «Non siamo Barcellona né Real Madrid», sarebbe stato il messaggio lanciato dalla società. Una linea che Conte avrebbe interpretato come incompatibile con le proprie ambizioni immediate, scegliendo così una via d’uscita.

Nel lungo ragionamento di Antonio Corbo su Repubblica Napoli emerge anche una riflessione sul peso economico e strutturale del club azzurro. Il Napoli, pur senza uno stadio di proprietà e senza un settore giovanile paragonabile ai top club europei, continua a crescere economicamente grazie al marketing e alla forza internazionale del brand legato alla città e a Diego Armando Maradona. Elementi che, secondo Repubblica Napoli, avrebbero attirato l’interesse di importanti investitori americani pronti a studiare il potenziale del club.

Antonio Corbo evidenzia inoltre come De Laurentiis si aspettasse da Conte qualcosa di diverso: non soltanto la ricerca della vittoria immediata, ma anche la capacità di aprire un ciclo basato sulla valorizzazione dei giovani talenti insieme al direttore sportivo Giovanni Manna. Un progetto più sostenibile, più moderno e forse anche più vicino all’idea futura del Napoli.

Alla fine, però, come conclude Antonio Corbo su Repubblica Napoli, il calcio resta lontano dalle favole cinematografiche. Conte ha scelto di andare via, De Laurentiis ha ripreso in mano il timone e il Napoli si prepara a vivere una nuova trasformazione. Con Allegri sullo sfondo e un futuro tutto da scrivere.