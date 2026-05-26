Inter rinuncia a Vicario: Chivu si affida a Martinez come nuovo portiere.

Guglielmo Vicario: Il Nuovo Obiettivo di Inter dopo la Partenza di Yann Sommer

LIVERPOOL, INGHILTERRA – 15 MARZO: Guglielmo Vicario del Tottenham osserva durante la partita di Premier League tra Liverpool e Tottenham Hotspur ad Anfield il 15 marzo 2026. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Con l’imminente partenza di Yann Sommer dall’Inter, il futuro della squadra si fa sempre più incerto. Il contratto del portiere svizzero scade a giugno e il suo addio è ormai atteso. Cristian Chivu, insieme al direttore sportivo Piero Ausilio, dovrà prendere una delle decisioni più cruciali della loro gestione: chi sarà in grado di sostituire un giocatore esperto e di alta qualità come Sommer?

Fino a qualche tempo fa, sembrava chiaro che Guglielmo Vicario, obiettivo di lungo corso dell’Inter, fosse il favorito per assumere il ruolo di estremo difensore. Il portiere del Tottenham ha dimostrato di avere le qualità per eccellere in Serie A, tuttavia, recenti sviluppi potrebbero cambiare le carte in tavola.

Le Alternative a Vicario

Nonostante Vicario sia sempre stato considerato il primo candidato per sostituire Sommer, le evidenze recenti suggeriscono che l’Inter stia esplorando diverse opzioni. Tra queste, alcuni nomi noti nel panorama calcistico potrebbero entrare nel mirino della dirigenza nerazzurra. Giocatori con esperienza e potenziale per brillare in Serie A sono al centro delle riflessioni di Chivu e Ausilio.

Inter è sempre stata nota per la sua capacità di attrarre talenti, e l’arrivo di un nuovo portiere è un’opportunità per rafforzare ulteriormente la rosa. Vicario ha certamente accumulato esperienza e sicurezza nel campionato inglese, ma le esigenze specifiche del club milanese e il suo stile di gioco richiedono un’attenta valutazione. Durante la stagione, il club ha monitorato diversi altri portieri, includendo nomi che potrebbero sorprendere i tifosi.

Le Potenziali Scelte per il Ruolo di Portiere

Tra i possibili candidati a prendere il posto di Sommer, un nome che circola spesso è quello di Alessio Cragno, attuale portiere del Monza. Cragno ha dimostrato di essere un portiere affidabile in Serie A e potrebbe adattarsi perfettamente al progetto dell’Inter. Un altro nome sulla lista è quello di Marco Silvestri, che ha mostrato buone prestazioni con il Verona, riscuotendo l’interesse di vari club.

Inoltre, non si possono trascurare i giovani talenti provenienti da altre leghe europee. Squadre come l’Ajax e il Benfica hanno sempre rifornito il calcio europeo di portieri di grande qualità e potrebbe esserci un interesse dell’Inter nel valutare queste opzioni. Ad ogni modo, la direzione presa dalla società sarà cruciale per l’organizzazione della squadra nella prossima stagione.

Un altro aspetto da considerare è il fattore economico. Le finanze delle squadre sono sempre un tema delicato, e l’Inter, nonostante le sue ambizioni, dovrà muoversi con cautela nel mercato, considerando sia le esigenze immediate che la sostenibilità a lungo termine. L’ingaggio di un portiere di livello richiede investimenti significativi, e la dirigenza nerazzurra dovrà ponderare bene le proprie scelte.

Il Futuro di Guglielmo Vicario

Guglielmo Vicario ha accumulato esperienza nelle ultime stagioni, il che sicuramente gioca a suo favore. La sua carriera al Tottenham, dove ha dovuto competere con altri portieri di qualità, ha affinato le sue capacità e lo ha reso un portiere più completo. Tuttavia, spostarsi in un ambiente nuovo come quello dell’Inter comporterebbe anche adattamenti sia tecnici che mentali. La pressione dei tifosi e le aspettative elevate potrebbero rivelarsi una sfida particolare per un giovane portiere.

Le decisioni che interverranno nelle prossime settimane definiranno non solo il futuro di Vicario, ma anche quello dell’Inter nella prossima stagione. La scelta di un nuovo portiere sarà vitale per le ambizioni del club, che intende mantenere un alto livello di prestazioni in Serie A e nelle competizioni europee. Sarà interessante osservare come si svilupperanno le trattative e chi alla fine avrà la responsabilità di difendere la porta nerazzurra.

Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sulle future mosse del mercato dell’Inter e su chi potrebbe finalmente indossare i guanti al posto di Yann Sommer.

Fonti: Inter.it, TottenhamHotspur.com

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