26 Maggio 2026

Napoli: consorzio americano ottimista per acquisizione oltre 2 miliardi di euro.

redazione 25 Maggio 2026
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Rasmus Hojlund Brilla nel Match contro la Juventus

NAPOLI, ITALIA – 7 DICEMBRE: Rasmus Hojlund dell’SSC Napoli celebra il secondo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra SSC Napoli e Juventus FC allo Stadio Diego Armando Maradona il 7 dicembre 2025 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Possibile Vendita di Napoli: Confusione e Speranze

Secondo le fonti italiane, Aurelio De Laurentiis ha ribadito la sua intenzione di non vendere il Napoli. Tuttavia, come riporta The Athletic, un consorzio americano continua a nutrire speranze di arrivare a un accordo che superi i 2 miliardi di euro.

Il Corriere dello Sport ha dichiarato che De Laurentiis ha ricevuto e respinto un’offerta di circa 2 miliardi, terminando le trattative prima che potessero entrare nella fase di due diligence. Questa situazione ha generato confusione tra i media, con versioni contrastanti riguardo l’evoluzione della trattativa.

Nonostante il rifiuto, The Athletic sostiene che la situazione sia più complessa del previsto, poiché il consorzio americano sarebbe ancora fiducioso di trovare un’intesa. Le negoziazioni sono iniziate oltre sei mesi fa e recenti notizie indicano un rallentamento delle trattative.

Il consorzio è rappresentato da Matt Rizzetta, Presidente della squadra di Serie C Campobasso e Napoli Basket. Rizzetta è anche il fondatore e socio di un’importante società di private equity, Underdog Global Partners. Il suo piano prevede l’unione delle squadre di calcio e basket di Napoli in un’unica operazione multisportiva.

Ambizioni per il Futuro e Sviluppi Stadio

Il progetto inclusivo del consorzio ambisce non solo a dare nuova vita alle due storiche squadre, ma anche a privatizzare e riqualificare lo Stadio Diego Armando Maradona. Tuttavia, eventuali tentativi di privatizzazione di stadi in Italia si sono rivelati particolarmente complessi.

Nonostante le sfide, l’SSC Napoli è tra i pochi club in Italia a gestire con successo i conti, con una gestione che ha permesso di operare in attivo. Questo successo finanziario è in gran parte il risultato del lavoro di De Laurentiis, che ha riportato la squadra alla ribalta della Serie A dopo la bancarotta del 2004.

Negli ultimi quattro anni, Napoli ha conquistato il titolo di Campione d’Italia due volte e ha ottenuto la qualificazione alla Champions League, dimostrando così la propria competitività a livello nazionale e internazionale. Tali traguardi hanno aumentato il valore del club e hanno attirato l’interesse di investitori stranieri.

Per ulteriori dettagli sull’andamento delle negoziazioni e su come si evolverà il futuro dell’SSC Napoli, seguite le updates su fonti ufficiali come SSC Napoli e The Athletic.

Il destino di Napoli resta incerto, tra ambizioni e resistenze. Mentre il club continua a crescere sul campo, le questioni legate alla proprietà e alle future strategie di sviluppo saranno determinanti per il suo percorso successivo.

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