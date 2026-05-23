24 Maggio 2026

Serie A chiede emergenza per 5 partite di questo weekend.

redazione 23 Maggio 2026
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La Controversia sul Derby Romano: Roma-Lazio e le Partite di Serie A

La Lega Serie A ha ufficialmente presentato un appello per spostare la partita Roma-Lazio, oltre ad altre quattro gare del campionato, da lunedì sera a domenica mattina. Questa richiesta è giunta dopo il rifiuto della proposta iniziale, alimentando una grande incertezza tra le squadre coinvolte.

La situazione è alquanto complessa: dieci squadre si avvicinano al fine settimana senza sapere quando e come si svolgeranno le loro partite nella 37ª giornata. La lotta per un posto in Champions League è estremamente serrata, rendendo fondamentale che le partite di Roma, Milan, Juventus, Napoli e Como si svolgano contemporaneamente, per garantire equità.

Il cuore della questione risiede nel derby di Roma, il quale sta creando problemi notevoli a causa delle preoccupazioni legate alla sicurezza pubblica. La rivalità intensa tra le due tifoserie, unita alla finale del torneo di tennis Italian Open, prevista presso il Foro Italico, ha complicato ulteriormente la pianificazione degli eventi nello stesso complesso che ospita lo Stadio Olimpico.

Le Decisioni delle Autorità Locali e la Risposta della Lega

La Lega Serie A ha richiesto di programmare le partite per domenica alle 11:30 nel Regno Unito (12:30 CEST), ma le autorità locali hanno ritenuto che un orario così ravvicinato al torneo di tennis potesse compromettere la sicurezza pubblica. Di conseguenza, è stato disposto che la partita si giocasse lunedì alle 19:45 nel Regno Unito (20:45 CEST), costringendo anche le altre quattro partite a seguire lo stesso rinvio.

Oggi, la Lega Serie A ha avanzato un’ulteriore proposta, suggerendo di iniziare gli incontri alle 11:00 nel Regno Unito (12:00 CEST) e posticipare l’inizio del torneo di tennis alle 17:30 nel Regno Unito (18:30 CEST). Tuttavia, le autorità romane hanno già bocciato l’idea, considerandola non praticabile.

In seguito a tale diniego, la Lega Serie A ha deciso di presentare un ricorso formale al TAR, ovvero il Tribunale Amministrativo Regionale, sperando di ottenere una risposta tempestiva riguardo alla programmazione delle partite. La situazione rimane quindi estremamente fluida e tesa, con i tifosi in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Il Ruolo delle Tifoserie e le Implicazioni per il Campionato

Il derby Roma-Lazio non è solo una questione sportiva, ma ha anche ripercussioni su aspetti più ampi della vita cittadina. La rivalità storica tra le due tifoserie significa che il rischio di disordini è sempre presente, specialmente in un contesto come quello della finale dell’Italian Open, dove si prevede un’affluenza considerevole di pubblico.

Oltre alla violenza potenziale, ci sono preoccupazioni relative alla gestione del traffico e alla sicurezza nei dintorni dello stadio, fattori che le autorità locali prendono in seria considerazione. Le istituzioni sportive e locali lavorano insieme per garantire che gli eventi sportivi possano svolgersi nel miglior modo possibile, senza compromettere la sicurezza pubblica.

La Lega Serie A, nel suo compito di organizzatrice, deve trovare un balance tra il regolare svolgimento delle partite e le questioni di sicurezza. La decisione finale sull’orario delle partite non avrà solo un impatto sulla programmazione sportiva, ma influenzerà anche i fan, gli sponsor e l’economia locale, rendendo la situazione ancora più delicata.

Fonti ufficiali: Lega Serie A, Prefettura di Roma, Corriere della Sera.

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