12 Giugno 2026

Fiorentina punta a rinforzi italiani da Burnley e Leicester per la stagione 2026-27.

redazione 12 Giugno 2026
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Fiorentina in cerca di rinforzi: occhi puntati su Luca Koleosho e Caleb Okoli

EMPOLI, ITALIA – 26 MARZO: Luca Koleosho dell’Italia U21 in azione durante la partita delle qualificazioni UEFA Under 21 EURO tra Italia U21 e Macedonia del Nord U21 allo Stadio Carlo Castellani il 26 marzo 2026 ad Empoli, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

La Gazzetta dello Sport ha recentemente riportato che la Fiorentina sta attivamente cercando di potenziare la sua rosa per la stagione 2026-27, concentrandosi su due giovani talenti: Luca Koleosho, esterno di Burnley, e Caleb Okoli, difensore del Leicester City. La decisione della Fiorentina di investire in questi giocatori è motivata dalla volontà di rinforzare il proprio nucleo di calciatori italiani.

Il direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, insieme al General Manager Alessandro Ferrari, ha intrapreso un viaggio a New York per discutere con il presidente Giuseppe Commisso le strategie di mercato per l’estate. Questo incontro sembra sia una pietra miliare nella pianificazione del mercato estivo, con l’obiettivo di rendere la squadra più competitiva e radicata nel calcio italiano.

Koleosho e Okoli: profili da tenere d’occhio

Secondo le informazioni diffuse da Gazzetta, l’intenzione della Fiorentina è quella di aumentare il numero di calciatori italiani nel proprio team. Koleosho, che ha recentemente impressionato durante il campionato U21 europeo, rappresenta un’opzione altamente desiderabile. Durante il prestito al Paris FC nella seconda parte della stagione 2025-26, il giovane ha dimostrato le sue potenzialità e il suo talento.

Fino a giugno 2026, Koleosho ha segnato un’importante tappa nella sua carriera, prendendo parte all’amichevole della nazionale italiana e debuttando ufficialmente con gli Azzurri. La sua versatilità e le doti tecniche possono contribuire a far decollare ulteriormente le ambizioni della Fiorentina, che mira a riconquistare posizioni di rilievo nel calcio italiano.

D’altra parte, Caleb Okoli, ex Frosinone e Atalanta, è un difensore centrale in grado di apportare solidità alla retroguardia viola. Attualmente valutato 10 milioni di euro, Okoli ha già mostrato le sue capacità nel campionato di Premier League, esibendo prestazioni convincente con il Leicester City. La Fiorentina ha bisogno di un difensore roccioso che possa affiancare i titolari e, in tal senso, Okoli sembra un candidato perfetto.

Il mercato estivo e le strategie della Fiorentina

Il mercato estivo del 2026 si preannuncia intrigante per la Fiorentina, che ha già espresso chiaramente l’intenzione di diversificare il proprio parco giocatori con profili italiani. L’acquisto di Koleosho e Okoli potrebbe rappresentare un notevole passo in avanti per il club, sia in termini di prestazioni sportive che di identità. I tifosi della Fiorentina sono pronti a dare il benvenuto a questi talenti, in attesa di rivedere la squadra competere ai massimi livelli.

Fabio Paratici e Alessandro Ferrari sembrano avere un piano ben definito e la volontà di implementarlo. Con la Fiorentina, come con molti club, la costruzione di una squadra competitiva passa attraverso l’acquisto di giovani talenti, e i nomi di Koleosho e Okoli rientrano perfettamente in questa strategia. Le fonti ufficiali indicano chiaramente che il club è pronto a investire per rinforzarsi e non perdere l’occasione di partecipare a competizioni europee.

Un’altra notizia da tenere d’occhio riguardo al mercato di Fiorentina è l’interesse per altri giocatori di esperienza che possano guidare i giovani talenti. L’obiettivo finale rimane quello di ambire a posizioni di alta classifica e, perché no, di competere per trofei nazionali e internazionali. Questo nuovo focus su giocatori italiani potrebbe anche attirare un pubblico diverso, favorendo un’atmosfera di maggiore appartenenza e unità tra i tifosi.

La stagione 2026-27 si profila come un’occasione imperdibile per la Fiorentina, e la dirigenza sta facendo di tutto per costruire una squadra di successo. Con la giusta strategia e investimenti mirati, i viola potrebbero tornare a brillare nel panorama calcistico italiano.

Le prossime settimane saranno decisive per valutare se questi obiettivi di mercato della Fiorentina si concretizzeranno, e i tifosi sono già in attesa di nuove emozioni. La risalita della Fiorentina nel calcio italiano passa anche attraverso scelte astute e la capacità di valorizzare talenti emergenti, come i due protagonisti di questa storia.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti relativi al mercato della Fiorentina, è possibile consultare fonti ufficiali come la Gazzetta dello Sport e altre testate rinomate nel panorama calcistico.

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