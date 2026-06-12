12 Giugno 2026

La decisione sulla wildcard di Wimbledon infurierà i fan: Serena Williams merita di vincere.

redazione 12 Giugno 2026
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Il Ritorno di Serena Williams nel Tennis Professionale

Serena Williams è ufficialmente tornata nel WTA Tour, sorprendendo il mondo del tennis a 44 anni, quasi quattro anni dopo la sua ultima partita. Questa attesissima ripresa è stata sottolineata da una vittoria nel doppio, in coppia con la giovane stella Victoria Mboko al Queen’s Club, dopo aver ricevuto una wild card per il torneo.

Mentre l’evento continua, già si discute se le sarà concessa un’altra wild card, questa volta per il singolo di Wimbledon. Le aspettative sono alte, e se Williams si trova in forma, non ci sono dubbi che attirerebbe più pubblico di qualsiasi altro giocatore locale attualmente disponibile. Quando si tratta di riempire le tribune e creare entusiasmo attorno a un evento come Wimbledon, la sua presenza fa sempre la differenza.

La carriera di Serena, segnata da trionfi e momenti indimenticabili, le consente di rimanere uno dei nomi più riconoscibili nel panorama tennistico. Il tennis è sicuramente più avvincente quando i suoi icone sono attivamente coinvolti.

Le Ragioni per una Wild Card a Wimbledon

I giovani talenti britannici meritano le loro opportunità sul grande palcoscenico, e molti di loro lavorano instancabilmente per guadagnarsi una wild card per Wimbledon. Tuttavia, nessuno di loro può avvicinarsi ai traguardi raggiunti da Williams nel corso della sua carriera, e persino i suoi successi passati giustificano l’assegnazione di una wild card per quest’anno.

Con 23 titoli del Grande Slam in singolare e ulteriori 14 in doppio, più due in doppio misto, le cifre parlano chiaro. Inoltre, il suo ritorno al Queen’s ha dimostrato quanto il pubblico desideri ancora vederla giocare. L’entusiasmo attorno a Williams è stato senza pari, superando ogni altro partecipante, indipendentemente dal genere.

La presenza del pubblico durante la sua partita con Mboko all’Andy Murray Arena è stata esemplare. Sono momenti come questi che dovrebbero far riflettere gli organizzatori di Wimbledon su cosa Williams può portare all’evento quest’anno. La sua popolarità, rimasta intatta, potrebbe tradursi in un significativo incremento della vendita dei biglietti.

Se alcuni giovani britannici dovessero rimanere esclusi, ci sarà inevitabilmente un certo discontento. Ma in un contesto come quello dell’All England Club, le decisioni frequentemente si basano su ciò che è più vantaggioso per il pubblico. E non è facile argomentare contro l’idea di concedere a Williams una wild card.

In aggiunta, la sua straordinaria storia a Wimbledon – con ben sette titoli conquistati – rafforza ulteriormente la sua candidatura.

Le Sfide del Ritorno di Serena Williams

Nonostante l’entusiasmo per il suo rientro, rimane un interrogativo cruciale sulla forma fisica di Serena nel singolo. Fino ad ora, ha disputato solo partite di doppio e, sebbene abbia fatto un buon esordio, il suo ex allenatore, Patrick Mouratoglou, ha sollevato preoccupazioni riguardo il suo stato fisico.

“Sicuramente Serena è tornata. Ma le sfide sono molte,” ha dichiarato Mouratoglou su Instagram. “La parte difficile per me è sempre il movimento. Tennis e movimento sono interconnessi. I migliori giocatori del mondo sono anche i migliori nel muoversi.”

“Non perdi il tuo tennis, quindi so che Serena tornerà con il suo stesso servizio, la stessa risposta e così via. Ma la domanda è: a 44 anni e dopo aver avuto due figli, sarà in grado di muoversi alla stessa velocità per essere aggressiva e difendersi quando necessario?” ha continuato.

“Io ritengo che nel doppio si noti meno questo aspetto. Quindi non credo che dovremmo monitorare granché. Potrebbe essere difficile all’inizio, ma più giochi di doppio farà, più migliorerà. Non sono preoccupato.”

La situazione attuale rende il ritorno di Serena Williams uno dei temi più discussi nel mondo del tennis. Fans e esperti sono uniti nella speranza di rivederla brillare sul campo, attendendo con ansia la sua prossima mossa e la possibile partecipazione a Wimbledon.

Fonti ufficiali: WTA, BBC Sport, ESPN

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