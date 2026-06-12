Koeman difende Malen della Roma prima del Mondiale, nonostante il suo straordinario rendimento in Serie A.

Situazione attuale di Donyell Malen e il suo impatto in Serie A

UDINE, ITALIA – 2 FEBBRAIO: Donyell Malen, attaccante dell’AS Roma, durante la partita di Serie A tra Udinese Calcio e AS Roma allo Stadio Friuli. (Foto di Timothy Rogers/Getty Images)

L’allenatore della nazionale olandese, Ronald Koeman, è intervenuto a difesa della giovane stella della Roma, Donyell Malen, in vista dell’esordio della sua squadra al Mondiale 2026. Nonostante un inizio di stagione travolgente in Serie A, Malen sta affrontando critiche per la sua prestazione con la nazionale.

Malen si distingue in Serie A

Il talento olandese, che ha recentemente firmato un contratto di prestito con opzione di riscatto dall’Aston Villa, ha rapidamente dimostrato il suo valore nel campionato italiano. Con 14 reti in 18 partite giocate, Malen ha contribuito in modo significativo alla qualificazione della Roma per la Champions League, diventando una figura chiave nell’attacco giallorosso. Il contratto, diventato obbligatorio dopo la qualificazione europa, lo lega al club fino all’estate del 2030 per un valore di 25 milioni di euro.

Critiche e difese della nazionale

Nonostante il suo incredibile rendimento in Serie A, Malen ha dovuto affrontare dure critiche per le sue recenti prestazioni durante le amichevoli della nazionale, dove ha commesso alcuni errori clamorosi. Koeman ha difeso il suo giocatore, sottolineando che la mancanza di efficienza non rappresenta un problema se il suo atteggiamento rimane positivo. “Ha dimostrato di saper segnare. Se non avesse più voglia di farlo, sarebbe preoccupante, ma non è questo il caso,” ha affermato il CT.

Inoltre, l’allenatore ha riconosciuto che il rendimento della squadra olandese in attacco non è stato all’altezza delle aspettative, evidenziando come la situazione potrebbe essere influenzata dal lavoro dell’assistente Ruud van Nistelrooy. Koeman, in un tono scherzoso, ha osservato: “Se le cose vanno male in attacco, potrebbe essere colpa di Ruud, visto che è qui da febbraio e lavora costantemente con i ragazzi.”

Questa scambio di battute dimostra la fiducia del tecnico nelle capacità di Malen e del gruppo nel complesso. La nazionale olandese ha bisogno di tutti i suoi talenti in forma smagliante per competere a livello mondiale, ed è ora compito di Malen ritrovare la sua efficacia davanti alla porta.

Gli appassionati di calcio seguono con grande attenzione il percorso di Malen, sperando che riesca a ripetere le sue performance brillanti anche con la maglia della sua nazionale. La sua evoluzione nel campionato italiano dimostra come il giovane attaccante possa essere determinante anche in palcoscenici internazionali.

Con la continua crescita e la spinta degli allenatori, Donyell Malen avrà la possibilità di dimostrare che, nonostante le critiche, è un giocatore di fondamentale importanza per l’Olanda al Mondiale. I fan della Roma e della nazionale olandese attendono con ansia di vedere come si svilupperà la sua storia nei prossimi mesi.

Fonti ufficiali: AS Roma, Kick Off.

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