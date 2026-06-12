La Roma punta a ingaggiare Pulisic dal Milan dopo la qualificazione alla Champions 2026-27.

Christian Pulisic nel mirino della Roma

MILANO, ITALIA – 28 DICEMBRE: Christian Pulisic dell’AC Milan festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra AC Milan e Hellas Verona FC allo Stadio Giuseppe Meazza il 28 dicembre 2025. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’Italia, la Roma e il suo allenatore Gian Piero Gasperini sarebbero pronti a tentare di portare il giovane talento statunitense Christian Pulisic allo Stadio Olimpico. Le voci suggeriscono che il mancato accesso del Milan alla Champions League potrebbe rappresentare un’opportunità favorevole per il club giallorosso nell’inseguire quest’obiettivo.

Attualmente, Pulisic è impegnato con la nazionale americana, in preparazione per affrontare il Paraguay mentre gli Stati Uniti avviano la loro campagna mondiale tra le mura amiche del SoFi Stadium di Los Angeles.

Instabilità al Milan e futuro incerto per Pulisic

In Italia, le notizie riguardanti la situazione di Pulisic al Milan stanno aumentando. Fonti attendibili riportano che l’attaccante americano è turbato dall’attuale contesto nel club e che, insieme ad altri protagonisti della rosa rossonera, sta valutando di lasciare il Milan dopo il fallimento nella qualificazione per la Champions League della prossima stagione. L’AC Milan si trova attualmente in una fase di transizione, priva di un allenatore, di un direttore sportivo e di un CEO, in seguito al licenziamento di Massimiliano Allegri, Igli Tare, Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani, avvenuto il giorno dopo la conclusione della disastrosa stagione 2025-26.

Non solo Pulisic, ma anche altri giocatori chiave come Rafael Leao, Luka Modric, Adrien Rabiot e Mike Maignan potrebbero salutare il Milan durante il prossimo calciomercato estivo. Pulisic, ex Chelsea e Borussia Dortmund, è quindi l’ultimo nome ad aggiungersi a questa lista di potenziali partenti, e le ultime notizie parlano dell’interesse specifico della Roma per il calciatore americano.

Secondo quanto riferito da Radio Mana Mana e confermato da Calciomercato.com, Roma sta seriamente considerando l’ingaggio di Pulisic, soprattutto dopo la decisione del Milan di non rinnovare il contratto del giocatore, il cui attuale accordo scade nell’estate del 2027, ma con un’opzione di proroga fino al 2028.

La strategia di mercato della Roma

La Roma sta attivamente cercando un nuovo attaccante da inserire nella propria squadra per la stagione 2026-27. Sebbene si parlasse inizialmente di un possibile ingaggio di Mason Greenwood, l’attenzione di Gasperini si è concentrata su Pulisic. Il tecnico ha espresso un forte interesse nei confronti dell’attaccante americano e desidera particolarmente averlo a disposizione nel suo roster.

Senza una dirigenza stabilita, non sono state avviate ufficialmente delle trattative tra Milan e Roma. La squadra rossonera sta cercando di prolungare il contratto di Pulisic, ma il clima di incertezza attorno al club sta rendendo difficile convincere il 27enne a legarsi ulteriormente al Milan. L’instabilità nella dirigenza del club non facilita certo il compito di mantenere i propri talenti.

Se il Milan vuole trattenere Pulisic, dovrà agire rapidamente, soprattutto ora che altre squadre, come la Roma, sembrano pronte a sfruttare il momento delicato che sta vivendo il club rossonero. Le prestazioni di Pulisic durante il suo periodo a Milan hanno dimostrato il suo valore, ma la sua permanenza dipenderà molto dalle scelte future della dirigenza del Milan.

In uno scenario in rapido cambiamento, i tifosi rossoneri stanno seguendo con attenzione le notizie riguardanti il futuro del loro campione. Sarà fondamentale per il Milan trovare stabilità e costruire un progetto solido per attrarre e mantenere talenti come Pulisic.

Le ultime notizie confermano che le fredde relazioni tra i giocatori e la dirigenza potrebbero dare vita a un mercato estivo piuttosto movimentato, non solo per Pulisic, ma per numerosi altri giocatori che potrebbero eventualmente lasciare il club.

Fonti ufficiali e rapporti di mercato sottolineano che il futuro di Pulisic rimane incerto, ma le opportunità di una nuova avventura rimangono intriganti. Sarà interessante osservare come si evolverà la situazione nei prossimi mesi.

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