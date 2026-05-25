25 Maggio 2026

Gazzetta dello Sport: “Napoli, il dopo Conte è già iniziato: Allegri resta il sogno di De Laurentiis”

redazione 25 Maggio 2026
allegri juve napoli

Il futuro del Napoli passa inevitabilmente dalla scelta del prossimo allenatore. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, l’addio di Antonio Conte apre ufficialmente il valzer delle panchine, con il club azzurro destinato a essere il grande protagonista del mercato tecnico estivo. Una panchina prestigiosa, ma anche pesantissima, perché il Napoli arriva da anni in cui ha imparato la cultura della vittoria e vuole continuare a restare stabilmente ai vertici del calcio italiano.

Nel suo approfondimento sulla Gazzetta dello Sport, Vincenzo D’Angelo evidenzia come Aurelio De Laurentiis voglia costruire un Napoli ancora competitivo nell’anno del Centenario, puntando soprattutto a migliorare il rendimento europeo dopo una Champions League deludente sotto la gestione Conte. Il presidente azzurro, però, parte da una convinzione forte: la rosa attuale è già altamente competitiva. «Abbiamo oltre 30 giocatori tra quelli che ci sono e che torneranno», ha spiegato De Laurentiis, parole riportate dalla Gazzetta dello Sport, sottolineando come basteranno pochi innesti per restare protagonisti.

Il grande sogno resta Massimiliano Allegri. Vincenzo D’Angelo racconta sulla Gazzetta dello Sport che il tecnico livornese continua a essere il primo pensiero di De Laurentiis, legato a lui da un rapporto personale consolidato nel tempo. Già nella scorsa stagione Allegri era stato vicino al Napoli, prima che Conte decidesse di proseguire la propria avventura in azzurro. Adesso tutto dipenderà dagli sviluppi della situazione Milan: se il rapporto con i rossoneri dovesse interrompersi definitivamente, il nome di Allegri tornerebbe con forza in cima alla lista del Napoli.

La Gazzetta dello Sport ricorda inoltre il forte legame tra Allegri e il direttore sportivo Giovanni Manna, con cui ha condiviso anni importanti alla Juventus. Un elemento che potrebbe facilitare eventuali dialoghi. Inoltre il curriculum dell’allenatore parla da solo: cinque scudetti con la Juventus e uno con il Milan, oltre a una lunga esperienza internazionale che rappresenterebbe una garanzia per un Napoli intenzionato a crescere anche in Europa.

Ma non c’è soltanto Allegri nei pensieri del club azzurro. Vincenzo D’Angelo spiega sulla Gazzetta dello Sport che resta forte anche la candidatura di Vincenzo Italiano. Il tecnico incontrerà il Bologna nei prossimi giorni per discutere del futuro, ma una chiamata del Napoli potrebbe cambiare completamente gli scenari. Italiano piace da anni a De Laurentiis, sin dai tempi dello Spezia, grazie a un calcio aggressivo, moderno e offensivo che sembra sposarsi perfettamente con le caratteristiche dell’attuale rosa azzurra.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il profilo di Italiano intriga soprattutto per la sua capacità di lavorare sia sul 4-3-3 sia sul 4-2-3-1, sistemi che consentirebbero continuità tecnica e tattica dopo l’era Conte. Inoltre, l’eventuale possibilità di tornare protagonista in Champions League potrebbe rappresentare un richiamo importante per l’allenatore.

Attenzione però anche alle sorprese. Vincenzo D’Angelo sottolinea sulla Gazzetta dello Sport come De Laurentiis ami spesso stupire, proprio come accaduto in passato con Benitez, Ancelotti, Spalletti e Conte. Tra i nomi monitorati c’è anche Andoni Iraola, tecnico del Bournemouth in scadenza di contratto. Una pista difficile ma concreta, che il Napoli segue con interesse mentre prepara la nuova rivoluzione tecnica per aprire un altro ciclo vincente.

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