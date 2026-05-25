Sinner e Gauff brillano a Roland Garros: chi vincerà la sfida?

Preparativi finali per Sinner e Gauff a Roland Garros

Jannik Sinner e Coco Gauff hanno utilizzato i loro ultimi allenamenti a Roland Garros per perfezionare la preparazione in vista del grande torneo. Con l’inizio della competizione a Parigi, entrambi i giovani tennisti sono destinati a catturare l’attenzione di appassionati e media per tutta la durata dell’evento.

Sinner, attualmente testa di serie numero uno, mira a completare il suo Career Grand Slam, mentre Gauff torna a Parigi come campionessa in carica, desiderosa di aggiungere un altro trofeo al suo palmarès. Durante le sessioni di allenamento ufficiali, svoltesi sabato, entrambi i giocatori hanno affrontato avversari in condizioni di match, con la presenza di arbitri e tabelloni che hanno replicato l’atmosfera di una vera partita.

Le partite di allenamento non sono state solo un momento di preparazione per Sinner e Gauff, ma anche un’opportunità per altri nomi noti del tennis internazionale di rendere al meglio. Giocatori di alto profilo come Elina Svitolina e Elena Rybakina si sono distinti, mentre Taylor Fritz ha mostrato brillantezza battendo Miomir Kecmanovic 6-1.

Risultati delle sessioni di allenamento

Sinner ha affrontato Alexander Blockx, fresco di una semifinale a Madrid, riuscendo a prevalere con un punteggio di 6-2. Questo risultato ha contribuito a migliorare la sua fiducia e a testare le sue strategie sul campo. Gauff ha avuto un’altra soddisfacente prestazione, superando Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah di Francia con un punteggio di 6-3.

Le sessioni non sono state significative solo per i punteggi, ma hanno avuto un grande valore pratico. I giocatori hanno potuto identificare aree su cui lavorare e affinare la loro competitività, elementi fondamentali per affrontare al meglio l’inizio del torneo.

Subito dopo le pratiche, Sinner ha dedicato del tempo a un esercizio più rilassato con Rafael Nadal su Court Philippe Chatrier. La presenza di Nadal, una leggenda del tennis, ha attirato l’attenzione di numerosi fan e media, creando un’atmosfera di anticipazione intorno all’inizio della competizione.

Record di affluenza nella prima settimana del torneo

Inoltre, le notizie positive non sono arrivate solo dal campo. Gli organizzatori di Roland Garros hanno registrato un’affluenza record nella prima settimana, con 138.000 spettatori che hanno varcato le porte del torneo in sei giorni. Questo rappresenta un aumento significativo e dà una boccata d’ossigeno in un periodo in cui le discussioni sul compenso dei giocatori si fanno sempre più pressanti.

Aryna Sabalenka, numero uno del WTA, ha espresso il suo disappunto riguardo alla divisione delle entrate del torneo pari al 15% destinato ai premi in denaro, segnalando così la necessità di un dialogo aperto tra atleti e organizzatori. Alcuni giocatori, tra cui Sabalenka, hanno addirittura abbandonato le conferenze stampa come segno di protesta.

Con Sinner e Gauff al centro dell’attenzione e i riflettori puntati anche su altri atleti emergenti, il Roland Garros promette di offrire emozioni intense e spettacolo nelle prossime settimane. I tennisti stanno affrontando sfide significative non solo in campo, ma anche in termini di equità e giustizia nel mondo del tennis professionistico. La risposta del pubblico e il coinvolgimento emotivo saranno senza dubbio un elemento chiave per il successo di questo torneo storicamente importante.

Fonte: Getty Images, Roland Garros Official Site

Non perderti tutte le news su Napoli+