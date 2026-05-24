Bernie Collins solleva interrogativi su Kimi Antonelli nonostante il supporto di Toto Wolff.

Kimi Antonelli: Una Promessa in Crescita per Mercedes

Bernie Collins ha recentemente sollevato questioni importanti riguardanti Kimi Antonelli, sottolineando che il giovane pilota sta già dimostrando di meritare la fiducia riposta in lui da Toto Wolff. Classe 2004 e oggi a 19 anni, Antonelli ha compiuto un balzo impressionante nelle gerarchie del motorsport, colmando le aspettative che lo vedono pronto a prendere il posto di Lewis Hamilton in Mercedes per la stagione di Formula 1 2025.

La sua carriera è segnata da una crescita esponenziale. Nella sua prima stagione, Antonelli ha mostrato momenti di talento accanto a periodi di difficoltà, dimostrando ancora la sua inesperienza. Tuttavia, questi alti e bassi sembrano aver fornito le basi per un miglioramento costante, rafforzando la fiducia della scuderia.

Nel 2026, il miglioramento di Antonelli è palpabile: al momento guida la classifica con 20 punti di vantaggio su George Russell. Aspettando il prossimo Gran Premio, è proprio Russell a sentirsi sotto pressione, dovendo affrontare la sfida di frenare l’impeto di Antonelli.

Le Pressioni di George Russell e le Novità di Sprint Qualifying

Durante le prove di qualificazione, Russell ha conquistato la pole position con un tempo di 1:12.965, battendo Antonelli di soli 0.068 secondi. Questo weekend si preannuncia avvincente, con Russell che cercherà di mantenere la sua posizione mentre Antonelli mira a proseguire la sua serie vincente.

Bernie Collins, durante la trasmissione di Sky Sports F1 a Montreal, ha condiviso le sue impressioni sull’inizio della stagione di Kimi Antonelli. Ha dichiarato: “Nel 2025 c’erano molte domande: era troppo giovane? Toto Wolff gli ha dato troppe responsabilità? La Mercedes ha investito notevolmente per portare Kimi fin qui e la scorsa stagione gli ha permesso di iniziare questa con una marcia in più.”

Collins continua a riflettere sui diversi aspetti della carriera di Antonelli: “L’anno scorso ha avuto un calo a metà stagione durante le gare europee, quindi ci si chiede se abbia saputo correggere le problematiche. Ma nessuno di noi si aspettava che avviasse la stagione in questo modo. Pensavamo fosse Russell a partire forte, e invece Kimi ha dimostrato di essere all’altezza delle aspettative.”

Le aspettative per il Gran Premio di Montreal non sono mai state così elevate, e con Antonelli sempre in agguato, la competizione si fa accesa.

Il Futuro di Antonelli tra Aggiornamenti e Aspettative

Parlando dopo le prove di qualificazione, Antonelli ha riconosciuto di non aver completato un giro perfetto, a causa di un errore iniziale che ha influenzato il suo tempo. Nonostante ciò, il giovane talento ha ritenuto di poter trarre insegnamenti positivi dalla sessione. Antonelli ha evidenziato che i nuovi aggiornamenti della W17 stanno offrendo a Mercedes un vantaggio competitivo.

A Sky Sports, ha dichiarato: “Il giro è stato piuttosto deludente, non era affatto pulito. Ho commesso un errore che mi ha ostacolato un po’. Ho poi deciso di tentare un giro con le gomme soft senza effettuare una preparazione adeguata. Le gomme erano un po’ fredde. Ma sono comunque riuscito a piazzarmi secondo, quindi l’importante c’è.”

Ha aggiunto: “Abbiamo portato gli aggiornamenti e dobbiamo ancora capire meglio il pacchetto, poiché l’equilibrio è cambiato. Sembra comunque che ci abbia dato un vantaggio rispetto agli avversari.”

Il pilota di Mercedes ha dimostrato grande umiltà e capacità di analisi, consapevole che la strada per il successo è ancora lunga ma che i miglioramenti sono ormai tangibili.

Per ulteriori aggiornamenti, è possibile seguire le fonti ufficiali: Sky Sports e Formula 1.

La stagione di Kimi Antonelli si preannuncia ricca di sfide e soddisfazioni, con il supporto di un team solido e ambizioso. Chiunque si aspetti di vedere vincenti si prepari: il giovanissimo pilota ha già dimostrato di possedere le qualità per emergere nel mondo della Formula 1.

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